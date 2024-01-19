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Turgutlu Belediyesi 'Angara Gazinosu Müzikli Kabare' Oyunuyla İzleyicilere Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

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Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Angara Gazinosu Müzikli Kabare' oyunu, salonu dolduran izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Nostaljik arabesk ve Türk Sanat Müziği şarkılarının canlı orkestra eşliğinde icra edilerek toplumsal, kültürel ve siyasal alanda yaşanan değişimin müzik ve eğlence sektörüne etkisinin anlatıldığı oyun, Mesadet Özcan Konferans Salonu'nu dolduran seyirciden tam not aldı.

Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Angara Gazinosu Müzikli Kabare' oyunu, salonu dolduran izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Birbirinden farklı kültür sanat etkinlikleriyle fark yaratan Turgutlu Belediyesi, özlenen gazino akşamlarını kente getirdi. Karpuz Sanat organizasyonuyla Turgutlulu tiyatroseverlerle bir araya gelen 'Angara Gazinosu Müzikli Kabare' ekibi, performanslarıyla izleyicileri hayran bıraktı. Nostaljik arabesk ve Türk Sanat Müziği şarkılarının canlı orkestra eşliğinde icra edilerek toplumsal, kültürel ve siyasal alanda yaşanan değişimin müzik ve eğlence sektörüne etkisinin anlatıldığı oyun, Mesadet Özcan Konferans Salonu'nu dolduran seyirciden tam not aldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Hem düşündürdünüz hem de eğlendirdiniz. Çok güzel bir gece yaşattınız" sözleriyle tiyatro ekibine teşekkür etti. Çetin, "Oyunda 'hasta garantili hastanelerimiz, geçiş garantili otoyollarımız, köprülerimiz var' dediler. Şimdi mahkum garantili hapishanelerimiz oluyor. Turgutlu'da da bizim garantili bir iş yapmamız lazımdı. Artık tiyatro salonlarına sığmıyoruz. Yerimiz kalmıyor, seyircilerimiz geri dönmek zorunda kaldı. Biz de Turgutlu'da çok güzel, garantili bir işe imza attık. Bundan sonra 440 kişilik bir tiyatro salonumuz var. Hemşehrilerimiz de bu projeye seyirci garantisi versin. Orkestramıza, sanatçı arkadaşlarımıza, oyunu hazırlayan ekibimize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gece yaşattınız. Hem düşündürdünüz hem de eğlendirdiniz. Emeğinize sağlık, iyi ki varsınız" dedi.

"31 MART SEÇİMLERİNDE BAŞKANIMIZI TURGUTLU HALKINA EMANET EDİYORUZ"

'Angara Gazinosu Müzikli Kabare' ekibi ise "Bizleri sizlerle buluşturan, Turgutlu'ya 440 kişilik tiyatro salonu kazandıran sayın başkanımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. 31 Mart seçimlerinde de başkanımızı Turgutlu halkına emanet ediyoruz" diye konuştular.

Kaynak: ANKA / Yerel

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