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Turgutlu Belediyesi İstasyonaltı Mahallesi'nde Yenileme Çalışmalarını Tamamlıyor

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Turgutlu Belediyesi, İstasyonaltı Mahallesi'nde gerçekleştirdiği 14 milyon 506 bin TL'lik yatırımla sokakların tamamını kapsayan yenileme çalışmalarının son etabına gelindiğini duyurdu.

Turgutlu Belediyesinin İstasyonaltı Mahallesi'ne yaptığı 14 milyon 506 bin TL'lik yatırımla sokakların tamamını kapsayan yenileme çalışmalarının son etabına gelindi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "İstasyonaltı Mahallemize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Turgutlu Belediyesi, İstasyonaltı Mahallesi'nde yol sorunlarını çözüme kavuşturmak ve mahalle sakinlerine uzun yıllardan sonra rahat bir nefes aldırabilmek adına attığı adımlarda sona geldi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol ve teknik ekiple birlikte çalışmaların hızla devam ettiği ve prestij caddesi olarak yenilenecek olan bölgede incelemelerde bulundu. Çalışmalar kapsamında Kısmalı Yolu, Kervan Yolu ve Kooperatif Sokak prestij caddesi olarak yenilenerek İstasyonaltı Mahallesi'ne yeni bir değer katacak.

Çalışmaları yakından takip eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "İstasyonaltı Mahallemize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üç etapta planladığımız İstasyonaltı Mahallemizin üstyapı yenileme çalışmalarında üçüncü etaba geçmiş bulunmaktayız. Bir aksilik olmaması durumunda da bu ay sonu itibarıyla İstasyonaltı Mahallemizin tamamının üstyapısı yenilenmiş olacak. İstasyonaltı Mahallemize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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