Turgutlu Belediyesi Spor Okulları Öğrencilerine Karne Hediyesi

Turgutlu Belediyesi bünyesinde açılan basketbol ve voleybol kurslarında eğitim gören öğrencilere karne hediyesi olarak İzmir Doğal Yaşam Parkı ve Sasalı Hayvanat Bahçesine gezi düzenlendi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı spor okullarında eğitim gören öğrencilere karne hediyesi Turgutlu Belediyesinden geldi. Spor okulu öğrencileri için İzmir Doğal Yaşam Parkı ve Sasalı Hayvanat Bahçesine gezi düzenlendi. Öğrenciler, şehir hayatında göremeyecekleri hayvanları tanıma fırsatı bulurken, park içerisinde bulunan alanlarda da gönüllerince eğlendiler. İzmir Doğal Yaşam Parkı ve Sasalı Hayvanat Bahçesi'ni ücretsiz gezme imkanı bulan 150 öğrenci güzel bir gün geçirdiler.

Spor okulu öğrencilerinden Başkan Akın'a teşekkür

İzmir Doğal Yaşam Parkı ve Sasalı Hayvanat Bahçesi'ne düzenlenen gezide heyecanlı ve unutulmaz bir gün geçiren öğrenciler, karne hediyesi için Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a teşekkürlerini ilettiler.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Spor okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize keyifli bir gün geçirmeleri için bu geziyi düzenledik. Bu vesile ile karne sevinci yaşayan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize sağlıklı ve mutlu bir tatil diliyorum" dedi. - MANİSA