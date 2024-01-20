Turgutlu Belediyesi ve Bilge Oyuncular İş Birliğiyle Yeni Oyunlar Sahnelenecek

Turgutlu Belediyesi ile Bilge Oyuncular iş birliğiyle çocuklara ve yetişkinlere yönelik iki farklı oyun sahnelenecek. "Çocuk Olmak Çok Harika" oyunu 21 Ocak Pazar günü saat 16.00'da, "Dert Laboratuvarı" oyunu ise saat 18.30'da Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) Konferans Salonu'nda tiyatro meraklılarını ağırlayacak.

Turgutlu'da tiyatro rüzgarı esmeye devam ediyor. Tiyatroya ilgi duyan her yaştan vatandaşa yönelik oyunlara ev sahipliği yapan Turgutlu Belediyesi iki yeni oyunu daha izleyiciyle buluşturacak. Turgutlu'da faaliyetlerini sürdüren, çocuk ve yetişkinler için atölyeler düzenleyen Bilge Oyuncular iş birliğiyle "Çocuk Olmak Çok Harika" ile "Dert Laboratuvarı" oyunları sahnelenecek.

Bilge Oyuncular Çocuk Yazım ve Oyuncular Ekibi yazdıkları "Çocuk Olmak Çok Harika" oyununda çocuk olmayı kendi bakış açılarından oynayacaklar. Yetişkinlere yönelik olan "Dert Laboratuvarı" ise Bilge Oyuncular Yazar ve Oyuncular Genç Ekibi tarafından hazırlandı.

TUTSO Konferans Salonu'nda tiyatroseverleri ağırlayacak olan "Çocuk Olmak Çok Harika" 21 Ocak Pazar günü saat 16.00'da, "Dert Laboratuvarı" oyunu saat 18.30'da başlayacak. Her iki oyun da ücretsiz olacak.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Bilge Oyuncular ekibiyle birlikte çocuk ve yetişkin tiyatro izleyicilerimiz için iki güzel oyuna imza atacağız. Pazar günü sahnelenecek ve ücretsiz olacak oyunlara tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz" diye konuştu.