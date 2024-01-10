Turgutlu Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla 12 Ocak Cuma günü saat 11.30'da Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünde yapılacak.

Turgutlu Belediyesinin 226 milyon TL'lik yatırımla kente kazandırdığı Turgutlu Belediyesi 100.Yıl Cumhuriyet Çarşısı, Cuma Pazarı, Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi, Çepnibektaş Çok Amaçlı Salon, Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınmaevi ile Selvilitepe Spor Kompleksi için toplu açılış ve temel atma töreni düzenlenecek. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.

Turgutlu Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni, 12 Ocak Cuma günü saat 11.30'da Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirilecek. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Çok mutlu ve gururluyuz. Belediyemizin kendi imkanlarıyla finanse ettiği, Turgutlu'muzun birçok açıdan yıllardır yaşadığı sorunları sona erdirecek projelerimize yakışır bir tören düzenleyeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştireceğimiz törenimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.