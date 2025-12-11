Haberler

Turgutlu'da apartmanlarda çatlaklar oluştu, tedbir amaçlı boşaltıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir inşaat çalışması sonrası yan binalarda çatlaklar meydana geldi. İki apartman tedbir amacıyla tahliye edildi, Turgutlu Belediyesi ekipleri incelemelerde bulundu.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sokakta devam eden bir inşaat çalışmasının ardından bitişik binalarda çatlaklar oluşunca tedbir amacıyla boşaltılan iki apartmanda Turgutlu Belediyesi ekipleri inceleme yaptı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "İlk tespitlerimize göre, bunların tamamı sıva çatlağı. Ancak bugün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden ve AFAD'dan da uzman ekipler gelip inceleme yapacakö dedi.

Selvilitepe Mahallesi Tepe Sokak'ta, dün akşam saatlerinde bir inşaatın temel çalışmaları sırasında yan parsellerde bulunan iki apartmanda çatlaklar oluştu. İhbar üzerine adrese Turgutlu Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiler, yan parseldeki iki binada çatlaklar meydana geldiğini tespit edip tahliyelerine karar verdi. Olay yerine güvenlik amaçlı polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Toplam 10 dairenin bulunduğu ve 15 kişinin ikamet ettiği iki bina, ekiplerin ilk incelemesinin ardından güvenlik amacıyla tedbiren tahliye edildi.

Tahliye edilen dairelerdeki vatandaşlar, geceyi geçici olarak yakınlarının yanında geçirdi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleriyle birlikte bu sabah olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Mağdur vatandaşlarla görüşen Başkan Akın, teknik ekibin ilk gözlemlerini aktardı. Başkan Akın, ilk gözlemlerinin ciddi bir sıkıntı olmadığı yönünde olduğunu belirtip, "İlk tespitlerimize göre, bunların tamamı sıva çatlağı. Ancak bugün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden ve AFAD'dan da uzman ekipler gelip inceleme yapacak" dedi.

'NİHAİ KARAR RAPOR SONRASI VERİLECEK'

Başkan Akın, nihai kararın resmi raporlar tamamlandıktan sonra verileceğini vurgulayıp, "Gelen ekipler, bizim ekibimizle birlikte çalışarak gözlemlerini detaylı bir raporla kayıt altına alacaklar. Biz de bu kapsamlı raporun sonucunda, 'temelinizde sıkıntı var ya da yok' diyerek kesin kararı vereceğiz ve vatandaşlarımızın evlerine güvenle dönmesi için gerekli adımları atacağız. Süreci yakından takip ediyoruzö diye konuştu.

AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin teknik incelemelerinin gün içinde tamamlanması ve raporun kısa sürede hazırlanması bekleniyor. Tahliye edilen iki binadaki vatandaşların, rapor sonucuna göre evlerine ne zaman dönebileceklerinin netlik kazanacağı belirtildi.

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
