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Temizlik Görevlisinden Örnek Davranış: Bulduğu 40 Bin Lirayı Sahibine Ulaştırdı

Temizlik Görevlisinden Örnek Davranış: Bulduğu 40 Bin Lirayı Sahibine Ulaştırdı
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Turgutlu Belediyesi temizlik işlerinde görevli Filiz Gölmez, park temizliği sırasında bulduğu 40 bin lira nakit ve evrak bulunan çantayı zabıtaya teslim etti. Paranın sahibi kısa sürede bulundu ve parası iade edildi. Gölmez, belediye başkanı tarafından ödüllendirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde belediyenin temizlik işleri müdürlüğünde görevli Filiz Gölmez, park temizliği yaptığı sırada bulduğu ve içerisinde 40 bin lira nakit ve evrak olan çantayı, sahibine ulaştırılmak üzere zabıtaya teslim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Parkı'nda rutin temizlik çalışmalarını gerçekleştirdiği sırada bir bankın üzerinde çanta olduğunu fark eden Gölmez, 40 bin lira nakit ve evrak bulunan cüzdanın sahibine ulaşılması için Zabıta Müdürlüğüne bilgi verdi.

Paranın sahibi, kısa sürede zabıta müdürlüğüne başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda başvuru doğrulandı ve 40 bin lira ile evrak sahibine teslim edildi.

Başkan Çetin Akın personelini ödüllendirdi

Filiz Gölmez'in davranışı, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından takdirle karşılandı.

Başkan Çetin Akın, Gölmez'i makamında kabul ederek, duyarlı davranışından dolayı kendisine teşekkür etti ve hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel

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