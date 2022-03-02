Turgutlu Belediyesi Meclisinden "Savaşa Hayır" bildirgesi

Turgutlu Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Mart ayı meclis toplantısı Ukrayna ve Rusya arasında başlayan savaş ile ilgili Millet İttifakı ve Büyük Birlik Partisi grubunun imzaladığı ortak bildirinin okunmasıyla başladı.

Turgutlu Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısının açılışında Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından okunan bildiride savaşın son bularak sorunların diplomatik yollardan çözülmesi çağrısı yapıldı.

Söz konusu bildiride şu ifadelere yer verildi: "Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaşı günlerdir endişeyle takip ediyoruz. Dünya tarihi ne yazık ki böylesine büyük acılarla doludur ve hiçbir savaşın kazananının olmadığı pek çok defa görülmüştür. Turgutlu Belediyesi Meclisi olarak masum insanları, canlıları yok eden olayların, eylemlerin her zaman karşısında olacağımızı bir kez daha söylemek istiyoruz. İki ülke arasında süren savaşın bir an önce son bulmasını, diplomatik yollardan sorunların çözülerek barışın sağlanmasını ümit ediyoruz. Hepimizin olan bu dünyada silah sesleri, acı haykırışları değil barış şarkıları duymayı; ölümün, vahşetin soğuk ve acımasız yüzünü görmeyi değil birbirimize kardeşçe sarılmayı istiyoruz. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi, 'Savaş zorunlu ve hayati olmalıdır Millet hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir.' İşte tam da bu sebeple amasız, fakatsız, lakinsiz savaşa hayır!"

Cumhur İttifakı grubu da Ukrayna halkının yanında olduklarını ifade eden metni okudu.

Dokuz madde görüşüldü

Mart Ayı Meclis Toplantısının açılışında konuşan Başkan Çetin Akın konuşmasında 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü ile Devrim Yasalarının kabulünün 98. Yıl dönümünü kutladı. Başkan Akın konuşmasında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Nevruz Bayramı, 17 Mart Perşembe günü idrak edilecek olan Berat Kandili ile Muhasebeciler Günü'nü de kutladı. Başkan Akın konuşmasında ayrıca Muhsin Yazıcıoğlu, Şehit Onur Karakaya başta olmak üzere mart ayı içerisinde hayatını kaybedenleri de andı.

Mart ayı meclis toplantısının birinci maddesinde, "2022 yılı Şubat ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararları" görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde yer alan, "2022 yılı Belediyemiz harcama birimlerinin ek ödenek taleplerinin Plan Bütçe Komisyonuna havalesi hususu" maddesi de oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, "Belediyemizde ihtiyaç duyulan kadroların ihdas edilerek oluşturulması ile ilgili olarak I Sayılı ihdas cetvelinin belirlenmesi hususu" ise Cumhur İttifakı üyelerinin oylarıyla, oy çokluğuyla reddedildi. Gündemin dördüncü maddesinde bulunan "Derbent Mahallesi içerisinden geçen E-96 karayolu boyunca ana yol, yan yol, kavşak ve bağlantı noktalarının düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği dosyasının İmar Komisyonuna havalesi hususu" maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Parklarda doğa tutkunlarının adı yaşatılacak

Gündemin beşinci maddesinde bulunan, "Ergenekon Mahallesi Sıtkı Evin Sokak ile İlker Sokak kesişiminde bulunan parka Tema Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Merhum Hayrettin Karaca'nın (Toprak Dede) isminin verilmesi ve Ergenekon Mahallesi Osman Sümer Sokak ile Halil Esendağ Sokak kesişiminde bulunan parka ilçemizin önde gelen sevilen simalarından olan doğa dostu Muammer Arabulan'ın isminin verilmesi hususu" maddesi de oy birliğiyle kabul edilerek, parklara doğa tutkunlarının adının verilmesi kararlaştırıldı.

Gündemin altıncı maddesinde "İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Belediyemiz İşletmelerindeki 2022 yılı fiyat tarife listesinin, piyasadaki malzeme alım fiyatlarının yükselmesinden dolayı tekrar güncellenmesi için konunun Tarife komisyonuna havalesi hususu" maddesi de oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin yedinci maddesinde "Belediye Meclis Üyesi Esma Toprak'ın Meclis Üyeliğinden istifası nedeniyle, üyesi olduğu Tarife Komisyonu, Çevre Sağlık ve Ekoloji Komisyonu ve Engelliler ve Kadın Hakları Komisyon üyeliği de sona erdiğinden ve Meclis Üyesi Burhan Irk'ın Cumhuriyet Halk Partisinden istifası nedeniyle İmar Komisyonu, Altyapı-Mesken Kentsel Yenileme Komisyonu ve Doğal Afetler Araştırma ve İnceleme Komisyonuna, Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince; kalan süreyi tamamlamak üzere, söz konusu komisyonlara Cumhuriyet Halk Partisinden 1'er üyenin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi hususu" maddesi görüşüldü. Yapılan görüşmelerde Tarife Komisyonuna Fehmi Gülen, Çevre Sağlık ve Ekoloji Komisyonuna İbrahim Gökdere, Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu ile İmar Komisyonuna İlhami Dinçer, Altyapı-Mesken Kentsel Yenileme Komisyonuna Hasan Yaman, Doğal Afetler Araştırma ve İnceleme Komisyonuna Recep İşleyen oy birliğiyle seçildi.

Gündemin sekizinci maddesinde yer alan "Belediyemize ait Selvilitepe Mahallesinde bulunan Atatepe Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası ile Subaşı Mahallesi 6. Mıntıka 2572 ada 1 parselde bulunan Irlamaz Sentetik Yüzeyli Çim Futbol Sahasının Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 15 yıllığına tahsisi hususunda protokol yapmak için Belediye Başkanı Çetin Akın'a yetki verilmesi hususu" görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeliği görevinden istifa eden Esma Toprak'ın yerine Cumhuriyet Halk Partisi 1. sıra yedek üyesi Aydın Ercan, meclis üyesi olarak katılırken, Turgutlu Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi. - MANİSA