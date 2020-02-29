TÜRGEV'de konferans

29.02.2020 12:11 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:11

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yükseköğretim Yurdu'nda, "Dijital Esaret" konulu konferans verdi.



Türgev Kütahya Yükseköğretim Yurdu Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, Prof. Dr. Vural Kavuncu teknolojinin getirmiş olduğu bazı olumsuzluklardan bahsederek, insanların teknolojinin esiri haline gelebildiklerini iletti.



İleri teknolojinin getirmiş olduğu olumsuzluklara karşı insanların dikkatli olmalarını belirten Kavuncu, bilinçli hareket edilmesi gerektiğini söyledi.



Bilinçli davranışla birlikte teknolojinin verimli kullanılabileceğine dikkat çeken Kavuncu, konferansın son bölümünde sağlık teknolojisi hakkında bahsetti.



TÜRGEV Kütahya Yükseköğretim Yurdu Müdürü Merve Batur, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu'ya öğrencilere verdiği konferanstan dolayı teşekkür ederek, en yakın zamanda tekrar beklediklerini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA