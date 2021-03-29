Turex halka arz ne zaman? Turex halka arz kodu nedir? Turex halka arz oransal mı, eşit mi?

Son dönemde yatırımcının ilgi odağındaki Borsa İstanbul'da üç yeni şirket daha halka arz için talep toplamaya hazırlanıyor. Peki, Turex halka arz ne zaman? Turex halka arz kodu nedir? Turex halka arz oransal mı, eşit mi?

Son dönemde yatırımcının ilgi odağındaki Borsa İstanbul'da üç yeni şirket daha halka arz için talep toplamaya hazırlanıyor. Matriks 30-31 Mart, Turex 1-2 Nisan ve Qua Granite 5-6 Nisan'da talep toplayacak. Üç şirkette de 'eşit dağıtım yöntemi' ile halka arz gerçekleştirilecek ve talepler sırayla karşılanacak.

TUREX HALKA ARZ NE ZAMAN?

Turex Turizm A.Ş., 3 Mart 2021 tarihinde şirketin sermayesini 100.000.000 TL'den 108.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle toplam 22.500.000 TL değerindeki 22.500.000 adet payın halka arz edilmesine ilişkin başvuruda bulundu.

OYAK Yatırım liderliğinde gerçekleşecek olan Tureks Turizm halka arz için 2 gün boyunca talep toplanacak. Tureks Turizm halka arzın borsada satış ve sabit fiyat yöntemiyle talep toplamanın ardından 2021 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. Halk arz tarihleri satış duyurusunun yayınlanmasıyla birlikte belli olacak.

TUREX TURİZM HİSSE FİYATI NE KADAR?

Tureks Turizm Taşımacılık, halka arz ile 100.000.000 TL değerindeki mevcut sermayesini 8.000.000 TL artırarak 108.000.000 TL'ye yükseltecek.

Halka arzda 14.500.000 adet pay satışa konu edilecek ve hisse başı fiyatı 12 TL olacak.

SPK'nın açıklamasında ayrıca, Tureks Turizm Taşımacılık'ın mevcut ortaklarından Kiler Holding'in sahip olduğu 6.162.500 TL, Atilla Ersan'ın sahip olduğu 2.537.500 TL, Nazif Ersan'ın sahip olduğu 1.812.500 TL, Engin Ersan'ın sahip olduğu 1.812.500 TL ve Celal Kalkan'ın sahip olduğu 2.175.000 TL nominal değerli toplam 14.500.000 adet paylar da halka arza konu edileceği kaydedildi.

Kaynak: Oyak Yatırım