Turex halka arz ne zaman? Turex halka arz kodu nedir? Turex halka arz oransal mı, eşit mi?
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Turex halka arz ne zaman? Turex halka arz kodu nedir? Turex halka arz oransal mı, eşit mi?

Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem
Turex halka arz ne zaman? Turex halka arz kodu nedir? Turex halka arz oransal mı, eşit mi?

Son dönemde yatırımcının ilgi odağındaki Borsa İstanbul'da üç yeni şirket daha halka arz için talep toplamaya hazırlanıyor. Peki, Turex halka arz ne zaman? Turex halka arz kodu nedir? Turex halka arz oransal mı, eşit mi?

Son dönemde yatırımcının ilgi odağındaki Borsa İstanbul'da üç yeni şirket daha halka arz için talep toplamaya hazırlanıyor. Matriks 30-31 Mart, Turex 1-2 Nisan ve Qua Granite 5-6 Nisan'da talep toplayacak. Üç şirkette de 'eşit dağıtım yöntemi' ile halka arz gerçekleştirilecek ve talepler sırayla karşılanacak.

TUREX HALKA ARZ NE ZAMAN?

Turex Turizm A.Ş., 3 Mart 2021 tarihinde şirketin sermayesini 100.000.000 TL'den 108.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle toplam 22.500.000 TL değerindeki 22.500.000 adet payın halka arz edilmesine ilişkin başvuruda bulundu.

OYAK Yatırım liderliğinde gerçekleşecek olan Tureks Turizm halka arz için 2 gün boyunca talep toplanacak. Tureks Turizm halka arzın borsada satış ve sabit fiyat yöntemiyle talep toplamanın ardından 2021 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. Halk arz tarihleri satış duyurusunun yayınlanmasıyla birlikte belli olacak.

TUREX TURİZM HİSSE FİYATI NE KADAR?

Tureks Turizm Taşımacılık, halka arz ile 100.000.000 TL değerindeki mevcut sermayesini 8.000.000 TL artırarak 108.000.000 TL'ye yükseltecek.

Halka arzda 14.500.000 adet pay satışa konu edilecek ve hisse başı fiyatı 12 TL olacak.

SPK'nın açıklamasında ayrıca, Tureks Turizm Taşımacılık'ın mevcut ortaklarından Kiler Holding'in sahip olduğu 6.162.500 TL, Atilla Ersan'ın sahip olduğu 2.537.500 TL, Nazif Ersan'ın sahip olduğu 1.812.500 TL, Engin Ersan'ın sahip olduğu 1.812.500 TL ve Celal Kalkan'ın sahip olduğu 2.175.000 TL nominal değerli toplam 14.500.000 adet paylar da halka arza konu edileceği kaydedildi.

Kaynak: Oyak Yatırım

ŞirketTureks Turizm Taşımacılık Anonim Şirketi
LiderOYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Aracılık YöntemiEn İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye100.000.000 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye108.000.000 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü 8.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
14.500.000 TL nominal (Ortak Satışı)
Toplam 22.500.000 TL nominal
Halka Arz Büyüklüğü270.000.000 TL
Halka Açıklık Oranı20,83%
Halka Arz Fiyatı12,00 TL
Halka Arz Tarihleri01-02 Nisan 2021
Halka Arz Talep Toplama YöntemiBorsada Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini)/ PazarıAna Pazar
TahsisatlarYoktur.
Taahhütler Şirket, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını ve dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacağını taahhüt etmiştir.Halka Arz Eden Pay Sahipleri Kiler Holding, Nazif Ersan, Engin Ersan ve Celal Kalkan 180 Gün süreyle dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde Borsa'da veya Borsa dışında halka arza konu edilmeyeceğini; bu doğrultuda bir karar alınmayacağını;Halka Arz Eden Pay Sahipleri Kiler Holding, Nazif Ersan, Engin Ersan ve Celal Kalkan Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca maliki oldukları Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını taahhüt etmiştir.
Fiyat İstikrarıPlanlanmamaktadır.
- Ramazan Eles
Ramazan Eles
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 11:37:29. #1.14#
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