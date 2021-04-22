Tüpraş ve Arter'den 23 Nisan'da çocuklara özel sanat etkinliği

Tüpraş ve Vehbi Koç Vakfı'na bağlı bir kültür kurumu olan Arter, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu sanatla birleştiren anlamlı bir iş birliğine imza atarak, çocukları çağdaş sanatla bir araya getiriyor.

Tüpraş ve Vehbi Koç Vakfı'na bağlı bir kültür kurumu olan Arter, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu sanatla birleştiren anlamlı bir iş birliğine imza atarak, çocukları çağdaş sanatla bir araya getiriyor.

Tüpraş açıklamasına göre, Türkiye'nin lider sanayi kuruluşu Tüpraş, topluma duyarlılık bilinciyle gerçekleştirdiği kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da anlamlı projelere imza atmayı sürdürüyor.

Tüpraş, Arter iş birliğiyle gerçekleşen çevrim içi deneyimde 23 Nisan coşkusunu sanatla birleştiriyor.

Salgın sebebiyle çevrim içi olarak kurgulanan etkinlik Tüpraş ve Arter'in Youtube kanalından tüm çocuklar başta olmak üzere herkesin erişimine açıldı.

Tüpraş ve Vehbi Koç Vakfı kuruluşu olarak 2010 yılından beri faaliyet gösteren Arter, bu kapsamda sanatın tüm disiplinlerini içeren, çocuklara özel eğitici ve öğretici dilde hazırlanmış, 20 dakikalık bir video programı geliştirdi.

Sanata ilgi duyan çocuklar Arter'i sanal tur eşliğinde gezdi

Arter Öğrenme Programı ekibi, videoda sanata ilgi duyan ve üretmenin heyecanını paylaşan tüm çocuklar için Arter binasının ana fonksiyon alanlarını ve güncel sergileri anlatıyor.

Arter Öğrenme Programı Ekibi'nden uzman müze eğitimcisi Dilan Salkaya'nın anlatımıyla "Dinleyen Gözler", "Gökcisimleri Üzerine" ve "Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)" sergilerini sanal ortamda gezerek eserlerin hikayesini dinleyen çocuklar; 14 katlı Arter binasında sergi alanlarının yanı sıra performans salonları, etkinlik alanları, kütüphane ve kitabevini de keşfe çıkıyorlar.

Renkli videoda ayrıca çocukların evde gerçekleştirebilecekleri eğlenceli aktivite önerileri de yer alıyor. Resim, heykel, film, fotoğraf gibi çeşitli mecralarda üretilmiş çağdaş sanat eserlerinden geniş bir seçkinin yer aldığı Arter Koleksiyonu'nda yaklaşık 400 sanatçının 1.300'den fazla yapıtı bulunuyor.

Yeni nesillerin kültürel gelişimi hedefleniyor

Tüpraş, Arter ile birlikte gerçekleştirdiği kültür sanat faaliyetiyle; yeni nesillerin kültürel açıdan gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Keyifli bir 23 Nisan programıyla hayata geçirilen etkinlik, çocuklara sanatın sevdirilmesi ve sanatla özel bir bağ kurmaları, sanata ilişkin kelime dağarcıklarını geliştirmek amacıyla düzenlendi.

Salgın sürecinde kültür sanat etkinliğinde buluşan öğrenciler, her bir çağdaş sanat eseri ile birlikte hayal dünyalarında yolcuğa çıkarak çağdaş sanatın soyut düşünme yöntemlerini de deneyimleme fırsatı buluyorlar.

"Enerjimiz Sanata": Arter

Tüpraş, bir Vehbi Koç Vakfı kuruluşu olarak 2010 yılında açılan ve 2019 yılında Dolapdere'deki binasına taşınan Arter'in, 5 yıl süreyle kurumsal sponsorluğunu üstlendi.

Gençlerin ve çocukların çağdaş sanatla özgürce buluşabileceği bir ortamın mümkün kılınmasına katkıda bulunan Tüpraş'ın desteğiyle Arter sergilerine giriş, perşembe günleri her yaştan izleyici için ücretsiz olarak gerçekleşiyor.

24 yaşın altındaki gençler ile Arter Beraber üyeleri ise sergileri her zaman ücretsiz ziyaret edebiliyor. Arter ve Tüpraş'ın bu iş birliği 2024 yılına kadar devam edecek.

Salgın sürecinde çevrim içi rehberli turları da programına ekleyen Arter, herkes için erişilebilir, canlı ve sürdürülebilir bir kültür ve yaşam platformu olmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan