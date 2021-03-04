Tunuslu gelin kaçtı, eşi her yerde onu arıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşi ile tartıştıktan sonra evi terk eden Tunus asıllı Hanene Ayarı'den haber alınamıyor. Tunuslu genç kadının eşi Salih Kaçar, üzerinde parası bulunmayan ve gidecek kimsesi olmayan karısının hayatından endişe duyduğunu ifade etti.

İnegöl ilçesinde ikamet eden Salih Kaçar (32), gezmek için Bursa'ya gelen Tunuslu Hanene Ayarı (32) ile tanıştı. Uzun süren arkadaşlık sürecinin ardından Kaçar ve Ayarı evlenmeye karar verdi. 2020 Ekim ayında dünya evine giren çift, Bursa'ya yerleşerek burada ikamet etmeye başladı. Ayarı ile Kaçar arasında zaman zaman çıkan tartışmaların ardından ülkesine dönmek isteyen Tunuslu genç kadın, kimseye haber vermeden evi terk etti. Salih Kaçar, eşine ulaşamayınca İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne müracaatta bulundu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Salih Kaçar, 24 Şubat tarihinde eşinin evi terk ettiğini söyleyerek, "Uyandığımızda evde yoktu. Eşim Tunus uyruklu. 2020 Ekim ayından itibaren resmi nikahlı olarak evliyiz. Aramızda zaman zaman tartışmalar oluyordu. Evi terk edeceğini söylüyordu. Bütün belirtiler, evden ayrılma şekli, valizini alarak ayrılma şekli, evi terk ettiğini gösteriyor; ancak eşim yabancı uyruklu. İkamet izni bitti. Aile ikametine dönmesi için başvuruyu henüz yapmıştık. Verilen 30 günlük sürenin 15 günü de bitmiş oldu. Dolayısıyla oturma izni yok. Yanında giderken parası olmadığını biliyorum. Gidebileceği, bildiğimiz, tanıdığımız bir yakını yok, bir arkadaşı yok. Gittikten sonra derhal İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne müracaatta ettim. Ancak henüz bir haber alınabilmiş değil. Ben elimden geldiğince bütün bilgileri polis ile paylaşmaya çalışıyorum" dedi.

Eşinin ikamet izninin bittiğini belirten Kaçar, "Tansiyon hastası, şeker hastası, kronik rahatsızlıkları bulunan Tunus'ta yaşayan annesine bir şekilde haber vermesi gerekirdi. Hiçbir şekilde haber vermemiş. O da çok endişeli, kaygılı. Türkiye'nin de bu durumda gidecek yeri olmayan, oturma izni bitmiş, parası olmayan, dil bilmeyen, üstelik telefonu dahi bulunmayan birini bulması lazım. Geçici olarak benim tabletimi kullanıyordu. En son kız kardeşi ile irtibata geçmiş. 48 zaniye iletişim kurmuş, kaybolmadan 1 gün önceki gece. Şu ana kadar haber alabilmiş değiliz. Polisten de bir haber gelmedi. Eğer boşanmak istiyorsa buna son derece olumlu yaklaştığımı beyan etmiştim. Kesinlikle hiç kimsenin yardım vaadine inanmasın. Eğer gidecek yeri yoksa, yardıma ihtiyacı varsa, Türk polisinden yardım istemesini ve bir an önce ailesini ve beni sağlığından haberdar etmesini istiyorum. Konu ile ilgili bilgisi olan varsa da emniyete haber vermesini istiyorum. Hayatından endişe ediyorum. Çünkü gidebilecek hiçbir yeri yok. Pasaportunu ve evlilik cüzdanını yanına almış. Ancak her ne kadar terk ederek ayrılmışsa da, gidecek hiçbir yeri olmadığı, yanında para olmadığı, yardım isteyebileceği kimse olmadığı, meramını anlatacak kadar Türkçesi de olmadığı için üzülüyorum. Vizesi bitmiş olduğundan, birilerinin yardım vaadi ile kandırıp, kötü yola sürüklenmiş olmasından korkuyoruz. Hayatından endişe ediyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı