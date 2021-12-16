Maarif Vakfı öğrencilerinden uluslararası sınavda büyük başarı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Tunus Uluslararası Okulunda eğitim alan 14 öğrenci, Cambridge Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitim Sertifikası (IGCSE) sınavını başarıyla tamamladı.

Başkent Tunus'ta yer alan Uluslararası Maarif Okulu'nda düzenlenen törende, IGCSE sınavını başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalarının yanı sıra çeşitli hediyeler verildi.

TMV Tunus Direktörü Ali Arıkmert, törende yaptığı konuşmada, "Sınavı başarıyla geçen öğrencilerimizin yanı sıra her daim öğrencilerimize destek olan okul yönetimi ve öğretmenlerini de kutluyorum. Ayrıca, tüm yoğunluklarına rağmen, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğretmen arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum." dedi.

AA muhabirine konuşan TMV Tunus Lise Müdürü Hilmi Dönmez de öğrencilerin büyük başarı gösterdiğini söyledi.

Dönmez, "Okulumuzda Cambridge müfredatını uyguluyoruz. Bu müfredatın kendine göre sınavları var. IGCSE sınavı da bunlardan biri. İlk olarak geçen yıl bu sınavlara katıldık ve büyük başarı elde ettik. Sınava katılan tüm öğrencilerimiz sınavı başarıyla geçti." ifadelerini kullandı.

Okulda beş doktoralı öğretmen eğitim veriyor

Öğrencilerin başarısında öğretmenlerin katkısına vurgu yapan Dönmez, "Okulumuzda beş tane doktorasını tamamlamış öğretmenimiz var. Normal şartlarda herhangi bir lisede veya üniversite altı eğitim kurumunda bulunmayacak kadar yüksek bir orandır. Bu doktoralı öğretmenlerimizin öğrencilerimizin sınavda başarılı olmalarında büyük katkılar var." dedi.

Öğrencilerin yanı sıra doktoralı öğretmenlere de ödül vereceklerini belirten Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnanıyoruz ki, marifet iltifata tabidir, kendilerine bugün bu iltifatları sunmak istiyoruz. Başarımızı okul yönetimimizle, öğretmenlerimizle, öğrencilerimiz ve velilerimizle paylaşmaktan büyük onur duyuyoruz."