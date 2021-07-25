Tunus'ta yüzlerce kişi hükümetin istifasını ve meclisin feshedilmesini istedi

Tunus'ta yüzlerce kişi, ülkede sağlık sektöründe yaşanan sorunlara tepki olarak, hükümetin istifası ve meclisin feshedilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Tunus'ta yüzlerce kişi, ülkede sağlık sektöründe yaşanan sorunlara tepki olarak, hükümetin istifası ve meclisin feshedilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Bazı sosyal medya aktivistlerinin çağrısıyla meclis binasının yakınlarında toplanan Tunuslular, "Yönetim ve hükümet.. Bozuk sistem", "Ey vatandaş ayaklar altına alındın", "Halk siyasilerin yolsuzluğundan bıktı" ve "Hükümetin istifası ve meclisin feshedilmesine evet" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericilerin toplandığı alanda yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan Tunus'taki Nahda Hareketi lideri ve aynı zamanda Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, 25 Temmuz Tunus Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle mecliste yaptığı konuşmada, halka, safları birleştirme, bölünmelerden ve kini körüklemekten kaçınma ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tek vücut halinde mücadele etme çağrısında bulundu.

Gannuşi, protestolara ilişkin, "Eylem ve protestolar, yasalara bağlı kalındığı sürece anayasa tarafından garanti altına alınan bir haktır." dedi.

Tunus'ta, Fransa'dan bağımsızlığın kazanılmasından bir yıl sonra 25 Temmuz 1957'de cumhuriyet ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti