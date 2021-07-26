Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'den 15 Temmuz hatırlatması: Sokağa çıkılması gerektiğini Türkiye'den öğrendik

Tunus'ta Başbakan Hişam el-Meşişi'nin Cumhurbaşkanı Said tarafından görevden alınmasının ardından başlayan hareketlilik devam ediyor. Koalisyon ortağı Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, 15 Temmuz'da Türkiye'de yapılan gibi sokağa çıktıklarını ancak kapıların yüzlerine kapandığını söyledi.

Tunus'ta önceki gece Başbakan Hişam el-Meşişi'nin Cumhurbaşkanı Said tarafından görevden alınmasının yankıları devam ediyor. Kararın ardından koalisyon hükümetine destek veren Nahda Hareketinin lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimini kendilerine ders aldıklarını söyledi.

"OLAYLARIN ARKASINDA BAE MEDYASI VAR"

Gannuşi, dün akşam Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in başbakanı görevden alıp, yürütme erkini kendi atayacağı bir başbakanla birlikte devraldığını ve Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu duyurmasıyla ilgili TRT Arapça kanalına açıklamalarda bulundu.

"Darbenin, kargaşanın ve Nahda'nın binalarının hedef alınmasının arkasında BAE medyası var" diyen Gannuşi, "söz konusu medyanın sosyal ve ekonomik sebeplerden ötürü yapılan gösterilere katılımı yüksek göstermeye ve darbeyi meşrulaştırmaya çalıştığını" ifade etti.

"ANAYASA'YA KARŞI DARBEDİR"

Meclisin feshedilmesini, yasama, yargı ve yürütme organlarının tek bir çatı altında toplanmasını; meşruiyet, devrim ve Anayasa'ya karşı "darbe" olarak nitelendiren Gannuşi, ilk andan itibaren "darbeye karşı çıkma" konusunda net bir tavır sergilediklerini kaydetti.

Gannuşi, alınan tüm bu kararların diktatörlük rejiminin özelliklerini yansıttığını ve bunun bir anayasa profesörü tarafından ve yeni tip koronavirüs salgınının olduğu bir zamanda yapılmasının üzüntü verici olduğunu dile getirdi.

"15 TEMMUZ BİZLERE ÖRNEK OLDU"

Gannuşi, haberi duydukları andan itibaren Meclis binası önünde beklediklerini ve Meclis Başkanı olmasına rağmen kendisinin ve yardımcısının içeri girmesine izin verilmediğini belirtti.

Meclis Başkanı Gannuşi, "Darbe olduğunda sokağa çıkılması gerektiğini öğrendik. Türkiye'den aldığımız ders bu. Haberi duyar duymaz dışarı çıktık, önce parti genel merkezine sonra da Meclis binasına gittik ama kapılar yüzümüze kapandı." diye konuştu.

HAKKINDAKİ İDDİALARA YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Said'in, kendisiyle istişare ettiği yönündeki sözlerine de değinen Gannuşi, bunun her 2 ayda bir yapılan şekli istişarelerden biri olduğunu ancak sonradan açıkladığı tehlikeli kararlarla ilgili kendisini bilgilendirmediğini ve bu konudaki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

"GERİ ADIM ATMAYA ÇAĞIRDIK"

Meclisin meşruiyete bağlı olduğunu ve Meclis için bir ofis kurarak oturum düzenlediklerini ifade eden Gannuşi, burada "darbenin kınanması ve halkın barışçıl yollarla buna karşı çıkmaya ve dünyanın Tunus'un demokrasi sürecine destek vermeye çağrılması" yönünde kararlar aldıklarını belirtti.

Gannuşi ayrıca, "Cumhurbaşkanı Kays Said'i de bu kararlardan geri adım atmaya çağırdık. Çünkü bu kararlar ne ona ne de ülkeye hayır getirir." ifadelerini kullandı.

ORDUNUN KARIŞMASI ŞAŞKINLIK YARATTI

Orduyla ilgili de konuşan Gannuşi, Tunus halkının, devrimi ve seçimleri himaye eden orduyu takdir ettiğini ve onun bu işe karışmasını beklemediklerini sözlerine ekledi.