Tunceli Valisi kim oldu? Yeni Tunceli Valisi Şefik Aygöl kimdir, nereli, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre 2 ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Tunceli iline yeni vali atandı. Yeni Tunceli Valisi Şefik Aygöl ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Tunceli Valisi Şefik Aygöl nereli, kaç yaşında? Tunceli Valisi kim oldu?

TUNCELİ'YE VALİ ATAMASI YAPILDI!

İşte kararname:



TUNCELİ VALİSİ ŞEFİK AYGÖL KİMDİR?

Batman'da dünyaya gelen Şefik AYGÖL; ilk ve orta öğrenimini Batman'da, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, yüksek lisans eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İşletme Bölümünde "Yönetim ve Organizasyon" alanında tamamlamıştır.

2001 yılında Siirt Kaymakam adayı olarak mülkî idare amirliği mesleğine başlamış olan Sn. AYGÖL, 2003-2004 yılları arasında İngiltere Exeter Üniversitesinde bir yıl süreyle meslekî konularda bilgi, görgü ve dil eğitimi almış olup çocuk kütüphaneleri üzerine tez hazırlamış; İngiliz idarî sistemini incelemiş ve akademik İngilizce eğitimi almıştır. 2004 yılında Millî Güvenlik Genel Sekreterliğinde kamu diplomasisi kursunu, 2005 yılında ise 89. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarıyla tamamlamış ve kaymakamlık görevine başlamıştır.

Daha önce bulunduğu görevler:

Kütahya ili Dumlupınar, Altıntaş ve Domaniç ilçelerinde kaymakam vekilliği yapmıştır.

Konya/Derebucak, Erzincan/Otlukbeli, Şanlıurfa/Akçakale ilçesinde kaymakamlık görevlerini yürütmüştür.

2008-2012 yılları arasında Akçakale Sınır Kapısı Mülki İdare Amirliği görevi sırasında Suriye Arap Cumhuriyetinde oluşan iç savaş sebebiyle Ülkemize sığınan Suriyeli mülteciler için 30 bin kişilik Akçakale Süleyman Şah Konaklama Merkezini kurmuş ve yönetmiştir.

2012 yılında Rize Vali Yardımcısı olarak atanmış, vali yardımcılığı görevinin yanında 2014 yılından itibaren Rize İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini de yürütmüştür.

Yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Otlukbeli Belediyesi Meclisi, Akçakale Belediyesi Meclisi ve Rize İl Genel Meclisinin oybirliğiyle aldığı kararlarla Otlukbeli, Akçakale ilçeleri ve Rize ilinin fahri hemşerisi kabul edilmiştir. Ayrıca, Şanlıurfa/Akçakale ilçesinde eğitim, sağlık ve gençlere yönelik yürüttüğü başarılı çalışmalarından dolayı Türk İdareciler Derneği tarafından 2010 yılında Vali Celalettin Tüfekçi hizmet ödülüne layık görülmüş ve yılın idarecisi seçilmiştir. Rize'de kültür, sanat ve sosyal projeler alanında yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı ise Üstün Başarı Belgesi alarak maaşla ödüllendirilmiştir.

2015 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü emrine atanarak 3 yıl boyunca Daire Başkanı olarak görev yapan Sn. AYGÖL, bu görevi esnasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde icra edilen muhtarlar toplantılarını organize etmiştir. Ayrıca; KÖYDES, KIRDES, Coğrafi Bilgi Sistemi ve Güvenlik Yolları projelerinin koordinatörlük görevini yürütmüş; mahalli idareler kapsamında üst düzey yöneticilere çeşitli eğitim, seminer programları icra etmiş ve mezkûr konularda makaleleri yayımlanmıştır.

30.11.2017 tarihinde 1.Sınıf Mülki İdare Amirliğine terfi etmiş olup 07.08.2018 tarihinde Vilayetler Birliği Genel Sekreteri ve Vilayetler Turizm A.Ş. Genel Müdürü olarak görevli iken 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Kararnamesiyle atandığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı görevini bir yıl birlikte yürütmüştür.

01.01.2023 tarihinden itibaren Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu (CİEC) başkanlığını yaptı.

10.06.2020-16.08.2023 tarihlerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuş olup 09.08.2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bilecik Valisi olarak atanmıştır.

Aygöl, 28 Mayıs'ta Tunceli Valisi oldu.

Sn. AYGÖL, evli ve dört çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.