TUNCELİ Gülistan Doku 170'inci günde de bulunamadı
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TUNCELİ Gülistan Doku 170'inci günde de bulunamadı

Gülistan Doku 170'inci günde de bulunamadıTUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 170'inci günde de sürdü.

22.06.2020 18:52 | Son Güncelleme: 22.06.2020 19:52

Gülistan Doku 170'inci günde de bulunamadı

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 170'inci günde de sürdü. Aramalarda Doku'ya ait bir ize rastlanmadı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrılmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde Gülistan'ı en son viyadükte gördüklerini belirtince, bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Uzunçayır Baraj Gölü içinde ve Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde aralıksız devam eden çalışmalar 170'inci günde de sürdü.

Bugün yapılan arama çalışmalarına, Tunceli AFAD ekipleri, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama kurtarma polis timleri ile Adana Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri katıldı. Sabah saatlerinden itibaren Doku'nun bulunması için gün içinde hem Uzunçayır Baraj Gölü yüzeyinde hem de göl dibinde dalgıçlar arama yaptı. Yapılan çalışmalarda bugün de Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanılmadı.

'GÜLİSTAN SUYUN İÇİNDE DENİLİYOR AMA 170 GÜNDÜR İZ BULUNMUYOR'

170 gündür bütün aramalara rağmen bulunamayan Gülistan Doku'nun ağabeyi Ramazan Doku açıklamalarda bulundu. Ramazan Doku, kız kardeşinin suda olduğuna dair ellerinde net kanıt bulunmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Tam 170 gündür her gün buraya geliyoruz. Biz deniliyor ki 'Kardeşiniz bu suyun içinde' ama şu ana kadar bu suda yapılan aramalarda bir sonuçta alınmadı. Biz ailece 170 gündür burada perişan olduk. Dosyada birçok çelişki var. Gülistan'ın erkek arkadaşına önceden telefonuna el konulacağı bilgisi veriliyor. Bu bilgi önceden neden kendisine veriliyor? Biz aile olarak bir şeyi artık bilmek istiyoruz. Kardeşimize ne oldu, bunu net olarak bilmek istiyoruz. Dosyadaki çelişkenlerin aydınlatılmasını istiyoruz. Düşünün ki aile olarak bugüne kadar yolumuz bir karakola bile düşmemiş bu durum neden aydınlatılmıyor. Hem AFAD, hem polis, hem jandarma ekipleri ellerinde gelen bütün gayret ile çalışıyor ama suyun içinde Gülistan'a ait bir şeye rastlamıyorlar. Kardeşim Gülistan 21 yaşında genç bir kızdı, ne oldu, başına ne geldi ? Bilmiyoruz. Bu suyun içinde olduğuna dair tarafımıza tatmin edici ikna edici bir bilgi verilmiş değil. Suyun içinde aranıyor ama ortada bir sonuç yok. İlk günden beri buraya geliyoruz; biz suya, su bize bakıyor ortada bir sonuç yok."

TUNCELİ Gülistan Doku 170'inci günde de bulunamadı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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