Son Dakika | Tunceli'deki orman yangınları kontrol altına alındı
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Son Dakika | Tunceli'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Son Dakika | Tunceli'deki orman yangınları kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Tunceli'nin Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekiplerinin günlerdir mücadele ettiği orman yangınları kontrol altına alındı.

Tunceli'nin Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekiplerinin günlerdir mücadele ettiği orman yangınları kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin Tunceli'de günlerdir mücadele ettiği orman yangınlarının tamamı kontrol altına alındı. Tunceli Pülümür ve Nazımiye'de devam eden yangınlara 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve 60 personel ile müdahale eden Orman Genel Müdürlüğü, bugün saat 16.00 civarında yangınları kontrol altına aldı. Orman Genel Müdürlüğü, ayrıca bugün İstanbul, Tekirdağ, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Adana, Kars, Muğla başta olmak üzere yaşanan 14 orman ve 11 kırsal alan yangınını da kontrol altına aldı.

Tunceli'de Hozat-Ovacık özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilen alanda 18 Ağustos'ta çıkan 8 yangına hava ve kara güçleri ile müdahale eden Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tüm yangınları kontrol altına aldı. Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Tunceli'de soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Tunceli ili Hozat ilçesi Hozat-Ovacık arasındaki özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilen alanda yaşanan ve tamamı kontrol altına alınan yangınlara toplamda 2 helikopter, 1 uçak, işletme müdürlüğümüze ait 5 arazöz, 5 ilk müdahale aracı ve 2 dozer ve 2 greyder ve 60 personel ile müdahale edildi. Son olarak Pülümür ve Nazımiye'deki ormanlık alanda devam eden yangınlar da bugün 16.00 civarında kontrol altına alındı. Arazinin dağlık ve ormanın çok sık olmasından dolayı yangını önlemek adına ekiplerimiz 30 kilometre yol ve 25 kilometre de yangın emniyet şeridi açtı. Yerleşim yerlerini tehdit etmeyen ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangınların tamamı yangın söndürme ekiplerimizin üstün çabası ile söndürüldü ve soğutma çalışmalarına başlandı" denildi.

14 YANGININ TAMAMI KONTROL ALTINDA

Orman Genel Müdürlüğü, bugün yaşanan 14 orman ve 11 kırsal alan yangınına ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"2 Eylül 2021 tarihinde Türkiye genelinde İstanbul Ümraniye ve Beykoz, Diyarbakır Lice, Uşak Bazan, Çanakkale Yenice, Edirne Keşan, Antalya Akseki, Kars Sarıkamış Hander, Çamyazı ve Şehir Emin, Muğla Bodrum ve Milas, Adana Feke ve Tekirdağ Saray olmak üzere 14 orman yangınının tamamı Orman Teşkilatımızın yangın söndürme ekiplerinin yoğun çabası ile kontrol altına alındı. Bugün ayrıca yaşanan 11 adet kırsal alan yangını da söndürüldü. Tüm yangın alanları için soğutma çalışmaları devam etmektedir."

-İHA-

Son Dakika | Tunceli'deki orman yangınları kontrol altına alındı
Son Dakika | Tunceli'deki orman yangınları kontrol altına alındı
Son Dakika | Tunceli'deki orman yangınları kontrol altına alındı
Son Dakika | Tunceli'deki orman yangınları kontrol altına alındı
Son Dakika | Tunceli'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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