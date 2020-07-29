Tunceli'de "Yıldırım-4 Munzur-Kutu" operasyonu başlatıldı Tunceli'de "Yıldırım-4 Munzur-Kutu" operasyonu başlatıldı Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden bin 6 personel görev alıyor Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi, 24...

Tunceli'de "Yıldırım-4 Munzur-Kutu" operasyonu başlatıldı

Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden bin 6 personel görev alıyor

Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi, 24 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi

TUNCELİ - Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca "YILDIRIM-4 MUNZUR-KUTU" Operasyonu başlatıldı.

Bahse konu operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan personel [operasyonel tim] görev alıyor.

YILDIRIM-1 Operasyonu; 13 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Cudi bölgesi merkez olmak üzere Şırnak ili kırsalında, YILDIRIM-2 Operasyonu; 19 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Cilo bölgesi merkez olmak üzere Hakkari ili kırsalında, YILDIRIM-3 Operasyonu; 26 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Ağrı Dağı ve Çemçe-Madur bölgeleri merkez olmak üzere Ağrı-Iğdır-Kars illeri kırsalında, YILDIRIM-4 Operasyonu; 28 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Munzur-Kutu bölgesi merkez olmak üzere Tunceli ili kırsalında başlayan operasyonların icrasına devam ediliyor.

İçişleri Bakanlığını koordinesinde, Temmuz ayında başlanılan YILDIRIM operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda, 24 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA