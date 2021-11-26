Tunceli'de trafik kazasında hayatını kaybeden güvenlik korucusu defnedildi - Haberler
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Tunceli'de trafik kazasında hayatını kaybeden güvenlik korucusu defnedildi

AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli'de trafik kazasında hayatını kaybeden güvenlik korucusu defnedildi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Sefer Demir'in cenazesi toprağa verildi.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Sefer Demir'in cenazesi toprağa verildi.

Kullandığı otomobilin dün şarampole devrilmesi sonucu vefat eden Demir'in (26) cenazesi, ilçedeki hastaneden alınarak Süleymaniye Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Demir'in cenazesi, ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Alakuş köyü mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Demir'in ailesinin yanı sıra Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abbas Başer, kurum müdürleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

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AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri

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