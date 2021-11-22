Tunceli'de tepkilere neden olan izinsiz maden araması durduruldu

MADEN, ELAZIĞ (DHA) - TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde özel bir maden şirketi tarafından izinsiz olarak başlatılan ancak orman işletme ekiplerince tespit edilen sondaj çalışması, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca durduruldu ve soruşturma başlatıldı. Sondaj çalışmasının yapıldığı bölgeye giden birçok siyasi parti temsilcisi ve vatandaşlar maden çalışmalarına tepki gösterdi.

Ovacık ilçesi Otlubahçe köyü civarında özel bir maden şirketi tarafından bakır madeni için kaçak sondaj çalışması başlatıldı. Maden şirketinin iş ve sondaj makinelerini gören köylüler durumu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler izinsiz yapılan çalışma ile ilgili tutanak tutarak Ovacık Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu. Savcılık, izinsiz çalışma yapıldığı gerekçesiyle maden çalışmasını durdurarak, konuyla ilgili adli soruşturma başlattı.