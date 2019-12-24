Tunceli'de "Çay Sizden, Sohbet Bizden" projesi

24.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:44

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, yürüttükleri "Çay Sizden, Sohbet Bizden" projesinde önümüzdeki yıl 4 bin aileyi ziyaret etmeyi planlandıklarını aktardı.



AK Parti Tunceli İl Başkanlığı tarafından başlatılan "Çay Sizden, Sohbet Bizden" projesinin devam ettiği belirtildi. 2017 yılından itibaren devam edildiği belirtilen proje kapsamında 2020 yılının startı ise çay içmeyi ve demlemeyi çok seven özel bireylerden Serkan Güler'e ziyaretle başlanıldığı kaydedildi. Ziyarette AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, Güler ile çay eşliğinde türkü söyledi.



Projenin 2017 yılında başladığını belirten AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek."Basın ve Halkla İlişkiler birimimiz öncülüğünde sosyal sorumluluk projelerimiz devam ediyor. 2017 yılı içerisinde toplam dört adet proje başlatmıştık. Bu projelerimiz hala devam ediyor. Çay Sizden, Sohbet Bizden projemizde bu projelerimizden biriydi. Mahalle başkanlarımız aracılığıyla yada partimize telefon açarak bizleri evlerine davet eden vatandaşlarımız başta olmak üzere şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, engeli olan bireylerimiz, yetim ve öksüz kardeşlerimiz, çeşitli hastalıklardan dolayı tedavi gören vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Bugün de ziyaretlerimiz devam ediyor. 2020 yılı içinde startımızı çay içmeyi çok seven, kentimizde çay denilince akla ilk gelen Serkan kardeşimizin evinden vermek istedik"dedi.



Proje kapsamında 2020 yılında sadece kent merkezinde 2 bin 20 aileyi ziyaret edeceklerine değinen Tek, il genelinde ise 4 bin aileye gitmeyi planladıklarını kaydetti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA