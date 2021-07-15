Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı
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Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı

Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle valilik bahçesinde anma programı gerçekleştirildi.

Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle valilik bahçesinde anma programı gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Vali Mehmet Ali Özkan'ın konuşmasıyla devam etti. Vali Özkan konuşmasında, Türkiye'ye karşı alfabenin her harfinden DEAŞ, TİKKO'dan DHKPC'ye, Hizbullah'tan PKK'ya kadar terör örgütleri üretildiğini belirtti. En Son 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ PDY'nin devreye girdiğini ifade eden Vali Özkan, "Üç televizyon, beş gazete, iki şirket aldılar, yanımıza komşu oldular. Aramızdan seçip devşirdiler, yetiştirdiler. Milletin ekmeği, alın teri, evine komşu diye iman sahibi diye tanıtıp aramıza saldılar. Kalemlerimizi, kademelerimizi devletin en önemli noktalarını ele geçirdiler. Milletin içinde hem imandan hem izandan söz ettiler. Televizyonlarında, basınlarında yer tuttular. Zannettiler ki söz oldular, zannettiler ki öz oldular. Halbuki öyle mi hani diyor ya şair, 'Öz menem onlar kabum öz menem, sen rüzgarda savulan kabuk yüreklerde köz benem' bu milletin yüreğindeki közü unuttular. Kapımıza sığındılar. Yanı başımızda durdular. Bizlerle fotoğraf çektirdiler. Yeri geldi karelerde yer aldılar. Zannettiler ki inandırdık, zannettiler ki kandırdık. Ama unutmuşlar evet büyük Türk milleti Allah deyince inanır, vatan deyince sarılır, ekmeğini yemeyene darılır. Zannettiler ki kandırdık. Ama 15 Temmuz'da milletin hem özünü hem aklını hem imanını hem de vicdanını zorladılar. Derslerini aldılar ve almaya devam edecekler. Zannetmesinler aralara saklandık, unutulduk, unutturduk, kaybolduk. Türk milleti unutmaz. Vefası kuvvetlidir el vereni, gönül vereni unutmaz ama ihanet edeni de unutmaz ve unutmamalıdır" dedi.

Vali Özkan'ın konuşmasının ardından 15 Temmuz Destanı temalı şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren şiir ve kompozisyonlar okundu. İl Müftüsü Şevket Dilmaç'ın şehitler için dua okuduğu program, demokrasi nöbeti ve ödül töreninin ardından sona erdi.

Programa Vali Mehmet Ali Özkan'ın yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, kurum amirleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. - TUNCELİ

Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı
Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı
Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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