Tuncay Özilhan kimdir? Anadolu Grubu'nun yönetim kurulunda bulunan Tuncay Özilhan kaç yaşında, nereli?

Tuncay Özilhan kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Tuncay Özilhan, babasının kurucu ortağı olduğu Anadolu Grubu'nda Mayıs 2007'den beri Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Tuncay Özilhan kimdir? Anadolu Grubun sahibi Tuncay Özilhan kaç yaşında, nereli?

TUNCAY ÖZİLHAN KİMDİR?

Kayseri'de doğan Tuncay Özilhan, Saint Joseph Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdikten sonra ABD'de Long Island Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans (MBA) yaptı. 1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş yaşamı, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü ve Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü ile devam etti. 2007 yılı Mayıs ayında devraldığı Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Tuncay Özilhan, 1984 yılında atandığı Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevini, Şubat 2017 tarihine kadar sürdürdü. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan aynı zamanda Anadolu Vakfı ve çeşitli Anadolu Grubu şirketlerinin de Yönetim Kurulu Başkanıdır.

2001 – 2003 yılları arasında TÜSİAD Başkanlığı görevini yürüten Tuncay Özilhan halen; TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı, DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği, Estonya Fahri Konsolosluğu ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanlığı görevlerini de sürdürüyor. Ayrıca, DEİK Türk–Rus İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı da yaptı. Tuncay Özilhan, Japon hükümetince takdim edilen en önemli nişanlardan olan, "The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star (Altın ve Gümüş Yıldız, Yükselen Güneş Nişanı)" ve Estonya Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı nişanlarına sahiptir.

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