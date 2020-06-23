Tunç Soyer kimdir? Tunç Soyer kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Tunç Soyer hayatı ve biyografisi!
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Tunç Soyer kimdir? Tunç Soyer kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Tunç Soyer hayatı ve biyografisi!

İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Tunç Soyer zaman zaman açıklamaları ve faaliyetleri ile gündem oluyor. Tunç Soyer hakkında merak edilenleri ve hayat hikayesini sizler için kaleme aldık. Tunç Soyer kimdir? Tunç Soyer kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Tunç Soyer hayatı ve biyografisi!

Tunç Soyer kimdir? Tunç Soyer kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Tunç Soyer hayatı ve biyografisi!
23.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:52

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer merak konusu oluyor. Söylemleri ve faaliyetleri ile tartışma konusu olan ve gündem olan Tunç Soyer hakkında merak edilenleri ve hayat hikayesini sizler için kaleme alıyoruz.

TUNÇ SOYER KİMDİR?

Mustafa Tunç Soyer (d. 1959, Ankara), Türk hukukçu ve siyasetçi. Hâlen Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanı olarak görev yapan Soyer, 2009-2019 yılları arasında Seferihisar belediye başkanlığını üstlendi.

Tunç Soyer, 1959 yılında Nurettin Soyer ile Güneş Soyer'in oğlu olarak Ankara'da doğdu. Çocukluğundan itibaren İzmir'de yaşadı. Bornova Anadolu Lisesi'ni ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Biri İsviçre'deki Webster Üniversitesi'nde "Uluslararası İlişkiler" diğeri Dokuz Eylül Üniversitesi'nde "Avrupa Birliği" alanlarında olmak üzere iki yüksek lisans yaptı.

2003 yılında Avrupa Birliği'nden İzmir'e temin edilebilecek mali kaynaklar konusunda hazırladığı raporunu dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'ya sundu ve Piriştina'nın teklifini kabul ederek Büyükşehir Belediyesi başkan danışmanı olarak çalışmaya başladı. 2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası'nda dış ilişkiler müdürlüğü ve genel sekreter yardımcılığı yaptı. 2006 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevi verildi. 2009 ve 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Seferihisar Belediye Başkanı seçildi. 2019 Türkiye yerel seçimlerine CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak katıldı ve %58 oyla başkan seçilerek 8 Nisan 2019'da göreve başladı. İngilizce ve Fransızca bilen Soyer, evli ve iki çocuk babasıdır.

Tunç Soyer kimdir? Tunç Soyer kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Tunç Soyer hayatı ve biyografisi!

TUNÇ SOYER KİMDİR?

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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