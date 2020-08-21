Tuna 1 kuyusu nerede? Tuna 1 kuyusu doğal gaz rezervi ne kadar? Tuna 1 Bölgesi neresi? Tuna 1 nereye hangi ile bağlı? Tuna 1 kuyusu lokasyonu, konumu
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Tuna 1 kuyusu nerede? Tuna 1 kuyusu doğal gaz rezervi ne kadar? Tuna 1 Bölgesi neresi? Tuna 1 nereye hangi ile bağlı? Tuna 1 kuyusu lokasyonu, konumu

Karadeniz'de doğal gaz rezervi konusunun gündem olması sonrası Tuna 1 kuyusu Tuna 1 lokasyonu ve Tuna 1 doğal gaz rezervi gündem oldu. Peki, Tuna 1 kuyusu doğal gaz rezervi ne kadar? Tuna 1 Bölgesi neresi? Tuna 1 kuyusu nerede? Tuna 1 kuyusu konumu ve lokasyonu!

Tuna 1 kuyusu nerede? Tuna 1 kuyusu doğal gaz rezervi ne kadar? Tuna 1 Bölgesi neresi? Tuna 1 nereye hangi ile bağlı? Tuna 1 kuyusu lokasyonu, konumu
21.08.2020 08:31 | Son Güncelleme: 21.08.2020 08:35

Tuna 1 bölgesinde yapılan sondaj çalışmalarının gündem olamsı sonrası vatandaşalr bu konu hakkında detayalrı emrak etti. Peki, Tuna 1 kuyusu lokasyonu, konumu neresi? Tuna 1 kuyusu nerede? Tuna 1 kuyusu doğal gaz rezervi ne kadar? Tuna 1 Bölgesi neresi? Tuna 1 nereye hangi ile bağlı?

TUNA 1 KUYUSU NEREDE?

Türkiye, son dönemde özellikle enerji faaliyetlerine ağırlık vererek, enerji alanında bağımsızlığını kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. Bu nedenle başlatılan sondaj çalışmalarının biri de Tuna-1 adı verilen lokasyonda yapılıyor. Tuna-1 Karadeniz Ereğli açıklarında yer alıyor.

Tuna 1 kuyusu nerede? Tuna 1 kuyusu doğal gaz rezervi ne kadar? Tuna 1 Bölgesi neresi? Tuna 1 nereye hangi ile bağlı? Tuna 1 kuyusu lokasyonu, konumu

TUNA 1 BÖLGESİ NERESİ?

Tuna-1 Karadeniz Ereğli açıklarında yer almaktadır. Sondaj çalışması yapılan Tuna-1 bölgesinin Bulgaristan ve Romanya kara suları sınırına yakın bir bölgede olduğu biliniyor.

TUNA-1 DERİNLİĞİ KAÇ METRE?

Karadeniz'de ekipler uzun süredir sismik sondaj çalışmaları yürütüyordu. Veriler değerlendirilerek çalışmalar hız kesmeden devam etti. Denizin derinliği yaklaşık 2 bin metre, sondaj derinliği ise 3 bin 500-4 bin metre olacak.

Tuna 1 kuyusu nerede? Tuna 1 kuyusu doğal gaz rezervi ne kadar? Tuna 1 Bölgesi neresi? Tuna 1 nereye hangi ile bağlı? Tuna 1 kuyusu lokasyonu, konumu

TUNA 1 NEREYE HANGİ İLE BAĞLI?

Fatih sondaj gemisinin araştırma yaptığı Tuna-1 bölgesi Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 150 km açığında bulunuyor.

Tuna 1 kuyusu nerede? Tuna 1 kuyusu doğal gaz rezervi ne kadar? Tuna 1 Bölgesi neresi? Tuna 1 nereye hangi ile bağlı? Tuna 1 kuyusu lokasyonu, konumu

TUNA 1 KUYUSU DOĞAL GAZ REZERVİ NE KADAR?

Reuters ajansına konuşan iki Türk yetkili, Türkiye'nin Karadeniz'de önemli doğalgaz rezervleri bulduğunu söyleyerek, bunun ülkenin enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltmasına yardımcı olabilecek bir keşif olduğunu belirtti. Ajansa konuşan bir yetkili, "Tuna-1 bloğundaki tahmini rezerv miktarı 800 milyar metreküp. Bu, Türkiye'nin yaklaşık 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılıyor" ifadelerini kullandı.

Ancak yetkililer, üretime başlanmasının 7 ila 10 yıl alabileceğini kaydederek, yatırım maliyetlerinin 2 milyar ila 3 milyar dolar arasında olacağı bilgisini paylaştı.

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