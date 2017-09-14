TÜMSİAD İstihdam Çalıştayı Yapacak

Program kapsamında konu ile ilgili katkıları olduğu düşünülen kurumlar arasında yer alan KOSGEB, İŞKUR, İlyasbey ve Uluçınar Vergi Daireleri ile SGK Müdürlüklerine ziyaretlerde bulunuldu. Ziyaret heyetinde Şube Başkan Vekili Fehmi Okuyucu ile Yönetim Kurulu üyeleri Muhteren Çay, Kerem Genç ve Şube Genel Sekreteri Önder Arslan yer aldı.

Ziyaret programı ile ilgili açıklamalarda bulunan Şube Başkan Vekili Fehmi Okuyucu, TÜMSİAD Gebze Şubesi olarak 21 Ekim Cumartesi günü Gebze'de yapacakları çalıştay için Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nı davet ettiklerini ve bu konu üzerinde katkılarının olabileceğine inandıkları kurumları ziyaret etmeye başladıklarını söyledi. Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan istihdamla ilgili sorunlar konusunda, konusunun uzmanı moderatör ile bu konunun muhatabı olduğuna inandıkları kurumların dahil edileceği çalıştaya Marmara Bölgesi'nin bütün TÜMSİAD şubelerinin de yönetim heyetleriyle birlikte katılacaklarını belirtti. Okuyucu, TÜMSİAD olarak önemli buldukları bu konu üzerinde sorunun çözümüne yönelik çalıştay sonunda atılacak adımları ortaya koyacak bir sonuç bildirgesi yayınlayacaklarını da sözlerine ekledi.