TÜMBİFED'den KKTC Çıkartması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TÜMBİFED'den KKTC Çıkartması

TÜMBİFED'den KKTC Çıkartması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İstanbul'da seçkin iş insanları, bürokratlar ve akademisyenlerin iş birliğiyle kurulan Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED)'in Yönetim ve Danışma Kurulu üyelerinden oluşan heyet, KKTC'de ziyaretlerde bulundu.

İstanbul'da seçkin iş insanları, bürokratlar ve akademisyenlerin iş birliğiyle kurulan Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED)'in Yönetim ve Danışma Kurulu üyelerinden oluşan heyet, KKTC'de ziyaretlerde bulundu.

TÜMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev ve beraberindeki heyet,, KKTC ziyareti kapsamında Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Yadımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ile son derecede verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, "KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın kabrini ziyaret ederek başladığımız programımız KKTC Meclis Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Bakan görüşmelerimizle devam etti. Maraş ziyaretinde bulunduk. Görüştüğümüz meclis başkanı ve bakanlar heyetimize son derecede sıcak bir ilgiyle yaklaştı. Özellikle iki kardeş ülke olarak her anlamda birbirini destekleyen ve yardımcı olarak devam eden bu ilişkinin hep baki kalmasını ister ve her geçen gün daha da artarak devam etmesini temenni ederim." dedi.

TÜMBİFED Komisyon Başkanı Prof. Dr. M. Ertaç Ergüven ise, "Görüşmelerimiz oldukça verimli bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Ziyaretlerimizde değişik konularda çalıştayların yapılması ön plana çıkmıştır. Bu konuda hem buradaki STK'lar hem de bizler ve yetkili kurum ve kuruluşlarla önemli çalışmalar yapacağız. KKTC bakanları, TÜMBİFED Heyetini tekrar beklediklerini ve gelecek sefer de TÜMBİFED üyelerini ağırlamaktan mutluluk duyacağını ifade etti. - KARABÜK

TÜMBİFED'den KKTC Çıkartması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini ''Mülteci Çocuk'' tablosu önünde kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini ''Mülteci Çocuk'' tablosu önünde kabul etti

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Emine Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Demet Şener Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Mesut Özil Şenol Güneş Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TÜMBİFED'den KKTC Çıkartması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 16:58:04. #1.16#

title