Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış önümüzdeki hafta da devam ediyor: 12 il için uyarı
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Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış önümüzdeki hafta da devam ediyor: 12 il için uyarı

Bursa'da meydana gelen sel felaketinin ardından Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi. Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Düzce Uşak, Kütahya, Yozgat, Tokat ve Şırnak'ta kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.

Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış önümüzdeki hafta da devam ediyor: 12 il için uyarı
22.06.2020 07:48 | Son Güncelleme: 22.06.2020 07:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz ile Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Yozgat, Aksaray, Amasya, Tokat ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, akşam saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa, Sakarya ve Düzce çevrelerinde beklenen dolu yağışı ile gök gürültülü sağanakların, yerel olarak kuvvetli olacağı ön görülüyor.

Meydana gelebilecek sel, su, baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış önümüzdeki hafta da devam ediyor: 12 il için uyarı

HAFTALIK HAVA DURUMU (22 - 28 HAZİRAN 2020)

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde biraz artacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış önümüzdeki hafta da devam ediyor: 12 il için uyarı

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