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Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan güzellik uzmanı Elena Mertiri, arabasını bıraktığı oto tamircisinin teklifi karşısında büyük şaşkınlığa uğradı. Tamirci, otelde bir gece geçirme karşılığında tamirde indirim yapacağını söyledi. İki çocuk annesi kadın, tamircinin WhatsApp mesajlarını ifşa etti.

Londra'da güzellik uzmanı olarak çalışan 2 çocuk annesi Elena Mertiri isimli kadının başına gelen olay, ülkede tepkilere neden oldu. Arabası bozulan ve tamirciye giden kadın, yakınlarının "Tek gitme" uyarılarına aldırış etmeden tamirciye gitti. Arabasını tamirciye bırakan kadın, akşamında aldığı mesajlar karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

"OTELDE BİR GECE GEÇİRİRSEK İNDİRİM YAPABİLİRİM"

Oto tamircisi, kadına yardım edebileceğini ancak bunun bir karşılığı olduğunu söyledi. Mertiri'ye WhatsApp üzerinden mesaj gönderen tamirci, otelde bir gece karşılığında araba tamiratında indirime gideceğini söyledi. Bu mesajların ardından hüngür hüngür ağlamaya başlayan kadın, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Mertiri mesajları paylaşmaktaki amacının, başka kadınların da bu tuzağa düşmesini engellemek olduğunu belirtti.

Tüm mesajları ifşa etti! Araba tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi

Tüm mesajları ifşa etti! Araba tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi

Tüm mesajları ifşa etti! Araba tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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