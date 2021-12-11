Tüm İşçi Emeklileri Derneğinden taksitle kömür satışı

ZONGULDAK (İHA) - Tüm İşçi Emeklileri Dul Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, emeklilere 6 ay taksitli kömür satışı işlemlerinin başladığını söyledi.

Tüm İşçi Emeklileri Dul Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Her yıl emeklilere 6 ay taksitle verilen lauvarlanmış kömür yazımının başladığını ihtiyacı olan vatandaşların maaş bordrosu ile derneğe müracaat etmelerini istedi. Sarıoğlu yaptığı açıklamada, "Kış geliyor havalar soğudu. Kömür için sıkıntı çekmeyin. Tüm İşçi Emekliler Derneği olarak Zonguldak'ın en iyi firmasıyla anlaşarak emeklilerimize lauvarlanmış torbalanmış adrese teslim 6 taksit kömür dağılımı başladı. Hiçbir emekli arkadaşımızın kömürsüz kalmasını istemiyorum. Derneğimize gelip müracaat edebilirler. Emeklilerimizin hiçbir konuda zor durumda kalmasını istemiyorum. Doğalgaz gitmeyen yerler var. Emeklilerimizin kömür sıkıntısı çekmemesi için derneğimize müracaat etmeleri yeterli. İhtiyacı olan vatandaşlarımız derneğimize başvurabilir" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

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