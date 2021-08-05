Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi
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Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Dünya magazin camiasının en çok konuştuğu isimlerin başında gelen ünlü model Kim Kardashian, tanga bikinisiyle plaja indi. Kardashian'ın "Plaj yüzü" notuyla paylaştığı fotoğrafa binlerce beğeni yağdı.

Amerika'da gündemden düşmeyen magazin yıldızları arasında bulunan ünlü model Kim Kardashian, tatiline devam ediyor. Kardashian, tatil yaptığı anlardan fotoğraflarını da hayranlarına aktarıyor. Kardashian'ın yaptığı son paylaşımda, tanga bikinisiyle plaja indiği görüldü.

AYRILIKTAN SONRA GEMİLERİ YAKTI

Siyah bikinisiyle plajda boy gösteren Kardashian tatilin hiç bitmesini istemiyor. Eşiyle boşanma aşamasına gelmeden önce bikinili pozlarını daha az paylaşan ve eşinin rahatsız olması sebebiyle paylaşım yapmamaya çalışan Kim ayrılıktan sonra gemileri yaktı.

ÜZERİNE BİR DE NOT DÜŞTÜ

"Plaj yüzü" notuyla paylaştığı cüretkar pozlara beğeni alan Kim'in son dönemlerde özgüveni oldukça yerinde. Kim geçtiğimiz günlerde de markasının reklamını yapmak için evde iç çamaşırlarıyla pozlar vererek "Daha yüksek bir deneyim üzerine çalışıyorum" demişti.

WEST İFADESİNİ KALDIRMADI

Diğer yandan Kardashian'ın şarkıcı eşi Kenya West ile boşanmasına rağmen, Instagram hesabından "West" soyadını kaldırmaması, dikkat çekti. İkili, boşanma nedeni olarak da "uzlaşılmaz farklılıkları" göstermişti.

İşte Kardashian'ın binlerce beğeni alan o fotoğrafları:

Tüm gözler üzerindeydi! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi
Tüm gözler üzerindeydi! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi
Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi - Haberler Magazin
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