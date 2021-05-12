Tüm gözler haftaya toplanacak Kabine'de! Normalleşme için 3 aşama masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" mesajının ardından yaz döneminde devreye sokulacak normalleşme planının da detayları netleşmeye başladı. 17 Mayıs'ta toplanacak olan Bilim Kurulu toplantısının ardından hafta içi Kabine toplantısı da gerçekleştirilecek. Toplantıda, 3 aşamada normalleşme adımlarının atılması konuşulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" sözleriyle normalleşme sürecinin sinyalini verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bir gazetecinin, "17 Mayıs 05.00'te tam kapanma sona eriyor, 05.00'ten sonra tam açılma mı olacak kontrollü normalleşme mi?" sorusuna, "17 Mayıs 05.00'e kadar tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin 17 Mayıs 05.00'ten sonra hem Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var ardından Kabinemiz var. Kabinemizde verilecek karara kadar da o 17 Mayıs günü ne olacağını, nasıl, ne şekilde olacağını vatandaşımızla paylaşırız. Ama bütün arzumuz 17 Mayıs 05.00'e geldiğimizde vaka sayılarımızda arzu edilen noktaya ulaşmaktır. 17 Mayıs sabahı 05.00'i hep birlikte bir görelim inşallah" şeklinde konuştu.

NORMALLEŞME 3 AŞAMALI OLACAK

Bu gelişmeler ışığında 17 Mayıs Pazartesi günü toplanması planlanan Bilim Kurulu'nun ardından hafta içi Kabine toplantısının da gerçekleştirilmesi bekleniyor. Kabine toplantısında tam kapanma sonrası normalleşme adımlarının atılması için kararlar alınacak. Bu çerçevede, normalleşmenin 3 aşamalı olacağı konuşuluyor.

İLK AŞAMA

Hafta içi yapılacak Kabine toplantısı sonrası uygulanacak planlamada ilk etapta kafeler, restoranlar ve lokantalar açılıyor. İşletmelerin saat 20.00'ye kadar açık olması planlanıyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DÜZENLEMESİ

Sokağa çıkma kısıtlaması artık 19.00'da değil eskisi gibi 21.00'den sonra olacak. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. İlk etapta sokağa çıkma kısıtlamasının pazar günü sürmesi bekleniyor.

UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDECEK

Eğitim içinse kötü haber var. Kulislere göre bu sene okullar açılmayacak, yani uzaktan eğitim devam edecek. Her şey yolunda giderse okulların en erken Eylül, Ekim döneminde eğitime başlaması bekleniyor.

İKİNCİ AŞAMA

Planlamanın ikinci aşamasındaki belirlenen tarih ise 31 Mayıs olacak. İkinci aşama adımlarının bu tarihte başlaması bekleniyor. Bu dönemde kafe, restoran, lokanta gibi iş yerleri 22.00'de kapanmaya başlanacak ancak kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranla kullanıma açık olacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLMAYACAK

Daha küçük işletmeler, kahvehane ve çay ocağı gibi yerler için valilik üzerinden izin çıkarılacak. Örnek olarak kapınızın önüne masa atarak çalışın denilebilecek. Bu dönem pazar günü de sokağa çıkma kısıtlaması da olmayacak.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA TEMMUZ AYINDA

Üçüncü aşama için işaret edilen tarih temmuz ayı, hayat neredeyse normale dönecek. Düğünler belirli kısıtlamalarla yapılabilecek. Kafe ve restoran gibi yerler ise 23.45'e kadar açık olacak ama yine de kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranda kullanılabilecek. Nargileciler ve gece kulüplerinin ise açılması beklenmiyor.