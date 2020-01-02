"Tüm bereketine açıyorum kendimi" diyen Demet Evgar, bacaklarını açarak yılbaşı pozu verdi

02.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:30

Acısıyla tatlısıyla geride bıraktığımız 2019'un son gününe ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımları damga vurdu. Kiminin evde kimininse dışarıda karşıladığı yeni yılda ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. Yılbaşını evinde karşılayan ünlü oyuncu Demet Evgar'dan da özel bir paylaşım geldi.

"TÜM BEREKETİNE AÇIYORUM KENDİMİ"

Fenomen dizi Avlu'da Deniz karakterine başarıyla hayat veren Demet Evgar, başında taçla bacaklarını açtığı fotoğrafı paylaştı. Straplez tulum giyen güzel oyuncu yılbaşı pozunu "2019'a şükrederek başladım 2020 ye... Etrafımı saran sevgili dolu, güven dolu tüm varlıklara, dostlara, aşklara, muhabbete, işime, gücüme binlerce kere şükürler olsun. Hoşgeldin 2020. Tüm bereketine açıyorum kendimi" notunu düştü.

FARKLI POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medyada kendine özgü pozlarıyla adından söz ettiren Evgar, yılbaşı pozuyla ilginç paylaşımlarına bir yenisini daha eklemiş oldu. Güzel oyuncunun bu paylaşımı ise takipçileri tarafından beğeni topladı.