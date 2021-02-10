Tulpar ne demek? Tulpar fırtınası nedir? Tulpar Fırtınası Türkiye'ye uğrayacak mı?

Tulpar ne demek? "Tulpar" adı verilen kuvvetli soğuk hava dalgasının, Rusya'nın karasal bölgelerinden güney enlemlere doğru yola çıktığı söyleniyor. Bu soğuk hava dalgasının Türkiye'ye uğrayıp uğramayacağı ise merak konusu. Peki, Tulpar fırtınası nedir? Tulpar Fırtınası Türkiye'ye uğrayacak mı?

Tulpar ne demek? Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat Cumartesi gecesi hava sıcaklıklarının 15 derece kadar düşeceği ve ülkemiz genelinin, Balkanlar üzerinden gelen ve Tulpar Fırtınası adı verilen soğuk hava dalgasının etkisi altında kalacağı ifade edildi. Peki, Tulpar fırtınası nedir? Tulpar Fırtınası Türkiye'ye uğrayacak mı?

TULPAR NE DEMEK?

Tulpar, Türk mitolojisinde yer alan kanatlı at figürü. Pegasus ile benzerdir. Kırgızların Manas Destanı'nda bu uçan kanatlı atlardan söz edilir. Arkeolojik olarak da Kazakistan'da keşfedilen Esik Kurganında bulunan Altın elbiseli adam isimli elbisenin başlığında tulpar figürü vardır.

TULPAR FIRTINASI NEDİR?

Tulpar Fırtınası; ender şekilde görülen ve çok kuvvetli soğukları içerisinde barındıran bununla beraber de ekstrem hava koşullarına neden olan bir soğuk hava dalgasıdır.

TULPAR FIRTINASI TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Türkiye'ye geleceği konuşulan ve "Tulpar Fırtınası"olarak adlandırılan bu soğuk hava dalgasının henüz rotasının tam olarak kesinleşmediği ancak bu durum için iki ihtimal bulunduğu söyleniyor. Bunlardan ilki, soğuk hava dalgasının İtalya ve Balkanlar üzerinde çoğalarak Türkiye'yi pas geçmesi.

Diğer bir ihtimal de olağan gücü ile Türkiye'ye gelmesi. Şayet bu durum gerçekleşir ve Tulpar soğuk hava dalgası ülkemize gelirse çoğu şehir kar altında kalabilir ve bununla beraber de kar kalınlığı ile soğuk hava rekorları da kırılabilir.