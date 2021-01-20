Tülin Daloğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Tülin Daloğlu hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Sunucu, yazar ve bazı televizyon programlarına konuk olan Tülin Daloğlu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Tülin Daloğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Tülin Daloğlu'nun hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Muhabir, yazar, sunucu olan Tülin Daloğlu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisi araştırılıyor. Peki Tülin Daloğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

TÜLİN DALOĞLU KİMDİR?

Amerikan başkentine Ağustos 1999'da taşınan Tülin Daloğlu, serbest yazar ve dış politika yorumcusudur.

HaberTürk gazetesinin bir yılı aşkın bir süre Washington'da temsilciliğini yapanTülin Daloğlu'nun görevi, gazetenin bu ülkede muhabir/köşe yazarına ihtiyacının kalmadığı tesbiti ile 1 Haziran 2010 tarihinde son bulmuştur.

Daloğlu, yaklaşık dört yıl boyunca, The Washington Times'da köşeyazarlığı yapmıştır.Ayrıca New York Times, International Herald Tribune, ForeignPolicy.com, Daily Caller, Daily Star, Middle East Times ve SAIS Turkey Analyst Report gibi saygın yayın kuruluşlarında yazıları yayınlanmaktadır.

Yeni Türkiye Partisi'nin Kayseri milletvekili birinci sıra adayı olarak 2002 yılında seçimlere katılmıştır. Daloğlu, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisansaltı ve master yapmıştır. Washington'da, Amerikan Üniversitesin'de de gazetecilik üzerine ikinci masterını tamamlamıştır.

Ek olarak Tülin Daloğlu,Al-Monitor'un Türkiye'nin Nabzı bölümünün yazarlarındandır. Yaklaşık dört yıl boyunca Washington Times gazetesinde düzenli köşe yazarlığı yapan Daloğlu'nun makaleleri, ayrıca New York Times, International Herald Tribune, Middle East Times, Foreign Policy, Daily Star (Lübnan) ve SAIS Turkey Analyst Report gibi yayınlarda yer almıştır. 2002'de Yeni Türkiye Partisi adayı olarak seçimlere katılan Daloğlu, Bilkent Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler dalında, Washington'daki American University'den de gazetecilik ve halkla ilişkiler dalında lisansüstü derecelerine sahiptir.