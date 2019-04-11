Tüketici Hakları Gto'da Masaya Yatırıldı

Gaziantep Ticaret Odası, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Koruması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü (TKPGGM) ile Gaziantep Tüketici Hakları Derneği iş birliğinde "Perakende Sektöründe Tüketici Hakları" konulu bilgilendirme toplantısı GTO'da gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasında GTO'nun mal ve hizmet sağlayıcıların, üreticilerin çatı kuruluşu olduğuna değinen GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, "Bu toplantı "Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında düzenlendi. Projenin hedefi de tüketicileri taraflar arasında güçlü iletişim kurarak korumak. Yani üreticiler, bayiler, perakendeciler ve tüketiciler arasındaki ticari ilişkilerin doğru şekilde kurulmasını sağlamak. Dolayısıyla tüketici haklarını konuşmak için en doğru platformdayız" dedi.

"Piyasayı artık talep yönetiyor"

Piyasaları artık talebin yönettiğini vurgulayan Acıoğlu, tüketicinin, piyasanın üreticiden daha güçlü bir aktörü haline geldiğini, mal ve hizmetlerin tüketicilerin talepleri doğrultusunda sunulduğunu, aksi takdirde rekabet şartlarının yüksek olduğu günümüz ekonomisinde varlığın sürdürülemeyeceğini söyledi.

"Tüketiciye istediğini vermezseniz gider, bir tıkla dünyanın öbür ucundan alır" diyen Acıoğlu, "Ama bunu yaparken de en çok güven ve satış sonrası hizmete önem veriyor. Tüketiciler bilinçlendikçe, haklarının farkında oldukça üretim kalitesi de artıyor, müşteri memnuniyeti de. Hepimiz müşteri odaklı çalışan, garanti kapsamı geniş, tüketiciyi sorun olduğunda zorlamayan, sıkıntıya sokmayan ürün ve hizmetleri tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bankalarla yaşanan sorunlara yasal düzenleme gerek"

Gelişen perakende sektöründe tüketicinin aleyhinde olabilecek sıkıntıları engellemenin büyük önem arz ettiğini söyleyen Gaziantep Tüketici Koruma Derneği Başkanı İsmet Değirmenci de tüketicilerin özellikle bankalarla yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, tüketicileri bankalar karşısında daha güçlü koruyacak yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirtti.

"Avrupa standartlarında düzenlemeye sahibiz"

Ticaret Bakanlığı TKPGGM Daire Başkanı Kadir Yılmaz ise, her bireyin birer tüketici olduğunu ve hayatın olağan akışında taraf olunduğunu, bu durumda da Tüketici Hukuku'nun devreye girdiğini söyledi. Yılmaz, 2014 yılında yürürlüğe giren Tüketici Haklarını Koruma Kanunu'yla birlikte Avrupa standartlarında bir düzenlemeye sahip olduklarını belirterek, "211 farklı noktada hakem heyetleriyle uyuşmazlıkları çözüyoruz. Buralara ulaşım çok kolay ve masrafsız. Birçok Avrupa ülkesinden de iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Sorunların çözüm süresiyse ortalama 3 ay gibi kısa bir süre" diye konuştu.

Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu'nun da katıldığı toplantıda, Ticaret Bakanlığı Uzmanları Erdem Biçer ve Meryem Gören tarafından "6502 Sayılı Kanun" kapsamında esnaf ve tacirleri ilgilendiren düzenlemeler; ayakkabı, tekstil, deterjan ve çocuk bezi gibi tüketici ürünlerinde piyasa gözetimi ve denetimi konularında sunumlar gerçekleştirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA