Tügva Yüksekova Temsilciliği Başarılı Öğrencileri Ödüllendirdi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksekova Temsilciliği tarafından ilçede liseler arası münazara yarışmasında başarılı olan öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen programda saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, gençlerin önemine değinerek, gelecekte ülkenin gençlere emanet edileceğini söyledi.

Gençlerin en iyi şekilde yetiştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Kaşıkçı, şunları kaydetti:

"En iyi eğitimi almamız gerekiyor. Sadece sınıfta iyi olmak yetmiyor. İlçede, ülkede ve uluslararası alanda iyi olmamız gerekiyor. Gençlerimiz için imkanlarımızı sonuna kadar zorluyoruz. Bütün sevdamız gençler, bütün geleceğimiz gençler. Geleceğin büyük Türkiyesini inşa edecek, aydınlık yarınlarımız siz değerli gençlersiniz. Onun için sizler eğitimli, bilgili, birikimli olmak zorundasınız."

TÜGVA Yüksekova Temsilcisi İsmail Onay de TÜGVA'nın merkezinin Türkiye olduğunu fakat çalışma alanının tüm dünya olduğunu, yeni nesil bir vakıf olduğunu belirterek, "TÜGVA toplumumuza ve insanlığa değer katan, öz güveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, hoşgörülü ve sorumluluk sahibi bir genç neslin inşası için çalışmaktadır." diye konuştu.

Sinevizyon gösterimi ve müzik dinletisi ile devam eden program, öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Eğitim Bir-Sen Yüksekova Temsilcisi Mustafa Can, Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Yılmaz, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.