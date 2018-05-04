Tuğrul Selmanoğlu'ndan Batıya Demokrasi Dersi

Almanya'nın başkenti Berlin'deki The General Assembly'de konuşma yapan Türk yazar Tuğrul Selmanoğlu, batıya demokrasi dersi vererek, "Hayal ürünü soykırımlarla uğraşacağınıza, gerçeklerle yüzleşin" dedi.

Almanları susturan adam olarak tanınan Aktivist/Yazar Tuğrul Selmanoğlu, Kasım 2017'de Almanya'nın başkenti Berlin'de Birleşmiş Milletlere alternatif olarak kurulan The General Assembly'de Türkiye ve Erdoğan'a karşı yapılan suçlamalara kürsüden cevap verdi.

Meclisin açılış konuşmasının hemen akabinde kürsüye çıkan Türk asıllı İngiliz gazeteci Aral Balkan, henüz hiç konuşmamışken Selmanoğlu'nu hedef göstererek, AK Parti'nin ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Tuğrul Selamoğlu'nun demokrat olmadığını ve kendisinin burada bulunmaması gerektiğini, bunu kurula daha önceden belirttiğini fakat bunun dikkate alınmadığını söyledi ve Selmanoğlu'nun salonda bulunmasını protesto ettiğini ifade etti. Bunun üzerine söz isteyen Selmanoğlu, batıdaki insan hakkı ihlallerini ve halen süren soykırımların görmezden gelindiğini söyleyerek, Türkiye'deki terörle mücadeleyi, demokrasiyi eleştiren ve soykırım iddialarını sürdüren batılı konuşmacıları sert sözlerle eleştirdi.

Selmanoğlu salonda bulunmasını protesto edenlere, "Sizlerin demokrasi anlayışınız bu mu? Kendiniz gibi düşünmeyenlerin konuşmalarına bile katlanamadığınız bir demokrasi nasıl bir demokrasidir? Bu nasıl bir demokrasi? Yoksa Amerika'nın Irak'a getirdiği türden bir demokrasi mi? 1,5 milyon insanın canına kıyan türden bir demokrasi mi? Siz demokratsınız biz değiliz öyle mi? Srebrenitsa'da 5 bin masum insanın katlinden sorumlu ve her geçen gün güçlenen ırkçı bir lidere sahip Hollanda demokratik, biz değiliz öyle mi? Sizin Ortadoğu'da tek demokrasi olarak gördüğünüz İsrail'in Gazze'deki Müslümanlara bomba olarak yağdırdığı demokrasiden mi bahsediyorsunuz? İsrail demokratik biz değiliz öyle mi? Sizin bahsettiğiniz türden demokrasiyi biz çoktan geride bıraktık. Sizin 'demokratik değil' dediğiniz Türkiye, son yıllarda AB devletlerinin tamamından daha fazla insani yardım yapmıştır" sözleriyle tepki verdi. Selmanoğlu konuşmasının devamında, "Demokrat olmamakla suçladığınız Türkiye'yi ve Erdoğan'ı yardım elini uzattığı mazlumlardan sorun" dedi.

Batının demokratik olmamakla suçladığı Türkiye'nin 4 milyon mülteciye vatan olduğunu ifade eden Selmanoğlu, "Bu AB'nin tamamının 5 katı. Sadece konuşmuş olmak için konuşmayın. Demokrasiden değil anladığınız şeylerden bahsedin" diye konuştu.

Kurulda oturumlar devam ederken sıra Ermeni yasa tasarısının konuşulmasına geldiğinde kürsüye, Ermeni Diaspora Kürsüsü Başakanı Mihran Dabak çıktı ve Ermeni soykırımını dillendirildi.

Ermeni soykırımı iddialarına itiraz eden Tuğrul Selmanoğlu ise söz isteyerek, tekrar kürsüye çıktı ve bunun hiç de böyle olmadığını tarihi gerçeklerin parlamentoda alınacak kararlarla ifade edilemeyeceğini ifade etti. Selmanoğlu, Ermeni tarafına defalarca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çağrı yapıldığı halde, Ermenilerin arşivlerini açmadığını ifade etti. Bu soykırımın fantezi bir soykırım olduğunu söyleyen Selmanoğlu, Batının hayal ürünü soy kırımlarla uğraşacağına günümüzde Filistin'de Irak'ta Afganistan'da yaşanan gerçek soy kırımlarla uğraşması gerektiğini belirtti. Bu teze karşı çıkan Selmanoğlu'na kurul başkanı, "Bu soykırıma karşı mı çıkıyorsunuz bunu ret mi ediyorsunuz? Net bir cevap istiyorum?" dediğinde Selmanoğlu, "Evet. Reddediyorum." cevabını verdi. Bunun üzerine kurul başkanı Selmanoğlu'ndan salonu terk etmesini istedi.

Selmanoğlu'nun kuruldan ayrılmasının ardından katılımcı olarak orada bulunan birçok ülkeden katılımcı olarak bulunan gazeteciler ve özellikle Rus gazeteci itiraz ederek demokrasiyi savunan bir kuruluşun bunu yapamayacağını belirtti ve bu faşizmdir diyerek duruma itiraz etti. - BERLİN