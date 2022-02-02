TÜGİK Genel Başkanı Güral: "(2022 yılında 250 milyar dolarlık ihracat hedefi) Biz bu hedefi 300 milyar dolar olarak kabul ediyoruz"

Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral, TOBB İkiz Kuleleri'nde gerçekleştirilen TÜGİK Genel Kurulu'nda konuştu.

"2. Dünya savaşı sonrası ilk defa böylesine büyük bir sağlık krizi ile karşı karşıya kalan insanlık, yetersizliğiyle her alanda tökezleyen küresel yönetim ve ekonomik sistemini sorgulamak zorunda ve kalmıştır"

"Böylesine zorlu ekonomik ve siyasi şartlarda bir ülkenin yolundan sapmadan ilerlemeye devam edebilmesi, hedefleri doğrultusunda yatırımlarını ve faaliyetlerini hız kesmeksizin yürütmesi, vatandaşını mağdur etmeden sosyal hayatı sürdürmesi şüphesiz güçlü ve kararlı bir liderlikle mümkün olabilirdi. Türkiye'nin en büyük şansı zatıalinizin liderliğinde bu süreci yaşammış olmasıdır"

"Kur korumalı mevduat modeli ve zatıaliniz tarafından önceki gün açıklanan 60 milyar liralık kredi garanti fonu teminatlı yeni destek paketi, uluslararası gelişmelerin ekonomimizde yol açtığı türbülansı sona erdirerek güvenli bir şekilde yol almamızı temin edecektir"

"Önümüzdeki dönemde hem yatırımlarımızı hem istihdamımızı hem üretimimizi hem ihracatımızı artırarak ülkemize daha çok ve daha büyük hizmetler yapacağımızın sözünü tüm üyelerimizin adına sizlere vermek istiyorum"

"(2022 yılında 250 milyar dolarlık ihracat hedefi) Türkiye'nin dört bir köşesinde yüzlerce farklı sektörde faaliyet gösteren binlerce iş insanının üyesi olduğu TÜGİK'in sahip olduğu potansiyelden güç ve cesaret alarak, müsaadenizle biz bu hedefi 300 milyar dolar olarak kabul ediyoruz"