Tuğgeneral Yusuf Erge'den Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'e ziyaret
AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Eskişehir Hava Savunma Komutan vekili ve Hava Kontrol Grup Komutanı Tuğgeneral Yusuf Erge, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'i ziyaret etti.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Hava Savunma Komutan vekili ve Hava Kontrol Grup Komutanı Tuğgeneral Yusuf Erge, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'i ziyaret etti.
Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Tuğgeneral Erge, Kaymakam Bozdemir'e görevinde başarı diledi.
Bozdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri
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