Tuğçe Tayfur kimdir? Tuğçe Tayfur nereli, kaç yaşında?
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Tuğçe Tayfur kimdir? Tuğçe Tayfur nereli, kaç yaşında?

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, İstanbul'da doğdu ve annesi de oyuncu Necla Nazır'dır. Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümü'nde eğitim gören Tayfur, bir dönem ABD'de yaşadı. Tuğçe Tayfur şarkıları...

Tuğçe Tayfur kimdir? Tuğçe Tayfur nereli, kaç yaşında?
01.09.2020 11:55 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:00

Necla Nazır ile Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 2012 yılında şarkıcı Tanner Hüsamettin Gates (Taner Şafak) ile hayatını birleştirmiş ve 2016 yılında bir oğulları olan çift tek celsede boşanmıştı. Tuğçe Tayfur şarkıları, hayatı…

TUĞÇE TAYFUR KİMDİR?

Şarkıcı Tayfur, 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi oyuncu Necla Nazır, babası şarkıcı Ferdi Tayfur'dur. İlköğrenimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu'nda, ortaöğrenimini İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünü tamamlayan Tuğçe Tayfur, küçük yaşlarda başladığı müzik eğitimi ile piyano ve keman çalmaya başladı.

Tuğçe Tayfur, 2010 yılında arkadaşlarıyla kurduğu 'Joker' isimli bir grubun solistliğini üstlendi. Bir dönem ABD'de yaşadı. ABD'de yaşadığı dönemde Taner Şafak'la tanıştı ve sonra 2015 yılında Türkiye'de maksi single çıkardı. Pop şarkılar besteleyen Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak maksi single'da , 'Kalp Dayanmaz', 'Köle Olup', 'Yok Olsam' şarkılarının söz ve bestelerini hazırladı. Baba Ferdi Tayfur ile klip çekti. Tayfur, Mayıs 2009 yılında hayatını Tolga Ertuğrul ile birleştirdi ancak ikilinin birlikteliği kısa süre sonra sona erdi. Taner Şafak ile 2012 yılında nikah masasına oturdu ve çiftin 2016 yılında dünyaya gelen Taner Efe isminde bir oğulları bulunuyor.

Ferdi Tayfur ile Tuğçe Tayfur


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