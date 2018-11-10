Tuğçe Aral'dan, Sınırları Zorlayan Jennifer Lopez Pozu!
Ünlü manken Tuğçe Aral, sosyal medya hesabından paylaştığı Jennifer Lopez pozuyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.
Ünlü manken Tuğçe Aral, sosyal medya hesabından paylaştığı cüretkar fotoğrafıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.
"ALLAH'IM BU NASIL GÜZELLİK"
Instagram hesabından Jenifer Lopez'in geçtiğimiz günlerde verdiğin pozun aynısını veren Tuğçe Aral, takipçilerini mest etti. Aral'ın bir takipçisi paylaşıma, "Gerçekten müthiş bir fizik, kıyafete hayat vermişsiniz." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Allah'ım bu nasıl bir güzellik." yorumunu yaptı.
BACAKLARINA SİGORTA YAPTIRMIŞTI
Verdiği birbirinden cesur pozlarla Instagram'ı sallayan Tuğçe Aral, Türkiye'nin en uzun bacaklı unvanını korumak için bacaklarını sigortalatmıştı. 1.17 cm uzunluğundaki bacaklarına nazar değmesinden çok korkan güzel model Tuğçe Aral "Bu ara nazardan o kadar çok korkuyorum ki... Çünkü insanların çok dikkatini çekiyor. Bende önlem almak için bacaklarımı sigortalattım" şeklinde konuşmuştu.
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Olan var olmayan var ölekmi yavCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Nazardan korksan kapatirdin cnm sen baya baya gelin bana nazar edin diyip acmadik yer birakmamissinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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lokum lokum lokumCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Bizim kız daha iyimişCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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Hakkaride 7 asker bunlar için mi şehit oldu?Cevap Yaz 32 4 Yayından Kaldır