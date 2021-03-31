Tuğçe Altuğ kimdir? Kırmızı Kamyon Zehra kimdir, kaç yaşında?

Show TV ekranlarında yarın akşam başlayacak olan Kırmızı Kamyon heyecanla bekleniyor. Dizinin başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi isimler yer alıyor. Dizinin diğer oyuncularından Tuğçe Altuğ da Kırmızı Kamyon 'da Zehra karakteriyle seyirci karşısına geçiyor. Peki, Tuğçe Altuğ kimdir? Kırmızı Kamyon Zehra kimdir, kaç yaşında? Tuğçe Altuğ hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.