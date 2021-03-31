Tuğçe Altuğ kimdir? Kırmızı Kamyon Zehra kimdir, kaç yaşında?
Show TV ekranlarında yarın akşam başlayacak olan Kırmızı Kamyon heyecanla bekleniyor. Dizinin başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi isimler yer alıyor. Dizinin diğer oyuncularından Tuğçe Altuğ da Kırmızı Kamyon 'da Zehra karakteriyle seyirci karşısına geçiyor. Peki, Tuğçe Altuğ kimdir? Kırmızı Kamyon Zehra kimdir, kaç yaşında? Tuğçe Altuğ hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Show TV ekranlarında yarın akşam başlayacak olan Kırmızı Kamyon heyecanla bekleniyor. Dizinin başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi isimler yer alıyor. Dizinin diğer oyuncularından Tuğçe Altuğ da Kırmızı Kamyon 'da Zehra karakteriyle seyirci karşısına geçiyor. Peki, Tuğçe Altuğ kimdir? Kırmızı Kamyon Zehra kimdir, kaç yaşında? Tuğçe Altuğ hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TUĞÇE ALTUĞ KİMDİR?
Tuğçe Altuğ 25 Nisan 1987 yılında İstanbul'da doğan Türk oyuncudur.
Eğitimi
Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde Tiyatro bölümünü bitirmiştir. Sonrasın 2010 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk bölümüne girmiş ve mezun olmuştur.
Yine 2010 yılında ilk profesyonel oyunculuk deneyimi "Dot'ta Punk Rock" adlı oyunda Lily başrol karakteri ile olmuştur. Sonrasında ise İkincikat Tiyatrosunda Küçük ve Dot Tiyatro'da Makas oyunlarında rol almıştır.
Tiyatro kariyerine 2010 yılında başlayan Altuğ, birçok ödül almıştır.
2016 yılında "Kabileler" isimli oyunda Sylvia rolü ile Afife Tiyatro Ödüllerinde Yılın en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü almıştır.
Sadri Alışık Tiyatro ödüllerinde ise yardımcı rolde en başarılı kadın oyuncu seçilmiştir.
Tiyatroculukla birlikte dizi oyunculuğu da yapan Tuğçe Altuğ, çeşitli dizilerde rol almıştır.
Bunlar;
-2018 Dip dizisinde Aylin karakteri,
-2019'da Kadın dizisinde Avukat Kısmet karakterine can vermiştir.
Oyuncu veya Dramaturg Olarak Görev Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları
- Berlin Zamanı/ Oyuncu - 2017
- Kabileler/ Oyuncu - 2016
- Makas Oyunları 1/ Pankart/ A Bigger Banner - 2013
- Küçük/ Melda - 2013
- Kutlama/ Festen/ Asistan - 2011
- Alışveriş ve S***ş/ Shopping and F***ing/ Proje Tasarım/ Dramaturg - 2009
- Punk Rock/ Oyuncu
Rol Aldığı Diziler
- Kırmızı Kamyon - Zehra (2021)
- Kadın (Avukat Kısmet Avcı, 2019)
- Dip (Aylin, 2018)
- Bartu Ben (Kendisi, 2018)
- Kadın (Av. Kısmet Avcı, 2017)
- Yılanların Öcü (2014)
- Uçurum (2012)
- Evlerden Biri (2012)
- Sen de Gitme (2011)
- Küçük Sırlar (2010)
- Rol Aldığı Sinema Filmleri:
- Kelebekler (Suzan,)
- Dünyanın En Güzel Kokusu (Hande,)
- Kaybedenler Kulübü (2010)
- Rol Aldığı Kısa Filmler:
- Grueling and His Wife (2013)
KIRMIZI KAMYON ZEHRA KAÇ YAŞINDA?
Kırmızı Kamyon dizisinde Zehra karakterine can veren Tuğçe Altuğ 1987 doğumlu olup 34 yaşındadır.