Tüfenkci'den büyüme vurgusu
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Tüfenkci'den büyüme vurgusu

Tüfenkci'den büyüme vurgusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, salgın koşullarında bile yatırımları durdurmadıklarını ifade ederek, "Pandemi bitme aşamasına geldiğinde Türkiye en hızlı büyüyen 4-5 ülke arasında olacak" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, salgın koşullarında bile yatırımları durdurmadıklarını ifade ederek, "Pandemi bitme aşamasına geldiğinde Türkiye en hızlı büyüyen 4-5 ülke arasında olacak" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Akçadağ ilçesini ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyarette konuşan Milletvekili Tüfenkci, muhalefet partilerini eleştirerek, "Türkiye önemli süreçlerden geçiyor. Tabi bu süreçte birlik olmamız gerekirken maalesef muhalefet buna izin vermiyor. Muhalefet yalanlarla, iftiralarla milleti bölmeye, devleti küçük düşürmeye çalışıyor. Muhalefetinden tutun da terörle irtibatı olanlara, dünya görüşü çok farklı olanlara kadar herkes tek bir noktada birleşiyor, o da 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin ondan sonrası ne olursa olsun.' Bunun için de yalanlar üzerinden siyaset yapan bir muhalefet var" şeklinde konuştu.

AK Parti'nin hizmet siyaseti ile Türkiye'yi en az 4 katı büyüttüğünü ifade eden Tüfenkci, Malatya'ya yapılan hizmetleri anlattı. Tüfenkci, "Malatya'da sağlık açısından çığır açtık. İnönü Üniversitemiz vardı yanına Turgut Özal Üniversitemizi açtık. Karaciğer Enstitüsünü açtık. Büyüklük olarak dünyada ikinci, Türkiye'de üçüncü olan Onkoloji Hastanesini açtık. Akçadağ'daki hastanemizden tutun da neredeyse 13 ilçemizin 13'üne hastane yaptık. Battalgazi'ye 300 yataklı yeni hastane yaptık . İnşallah yakın zamanda hizmete açacağız. Havaalanımızın ikinci bir terminale ihtiyacı vardı. Terminal binası yapıyoruz. Çok güzel olacak ve Malatyamızın uzun yıllar ihtiyacını giderecek bir proje. Yine bunun yanında Malatya için kayısı önemliydi lisanslı depolarımızı yaptık. Geçen sene faaliyete geçirdik. İnşallah bundan sonra da üzerine koyarak gideceğiz. Kayısının Avrupa tescilini de yaptık. Sera organize sanayi yapıyoruz orası da Malatya'nın hem gelişimi noktasında hem de değişimi noktasında önemli hizmetler yapacak. 6. Bölge Teşviklerini Malatya'da uygulamaya başlattık. Yatırımcı anlamında çokça talep oldu. Yaklaşık 18 bine yakın istihdamı hayata geçirdik. Hedefimiz bu istihdamı 30 bine çıkarmak. Amacımız gençlerimizi iş ve AŞ bulacak noktaya getirmek. Akçadağ'a TOKİ binaları yaparak hem yerleşim yerini hem de nüfusu artırmak istiyoruz. En önemli sorunlardan biri sulama, bu noktada devam eden biten göletlerimizi saymaya kalksak akşama kadar zamanımızı bunla doldururuz" ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, Türkiye'nin korona virüsle mucadelesindeki başarısına değinerek, "Dünya bu salgınla mücadele ederken hükümetimiz de Allah'a hamd olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir başarıyı yakaladı. Aşı üretmediği halde -ki 3 aya kadar üretir hale de geleceğiz dünyada parmakla gösterilen ve aşı hızında Avrupa'nın sayılı ülkelerinden biri haline geldi. Bunun için bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız şehir hastaneleri yaptığında birileri hep eleştiriyordu 'Milleti borçlandırıyorlar' diye, ama gördük ki böyle bir salgında o şehir hastaneleri ne kadar önemli. Hiçbir vatandaşımızı hastaneden döndürmedik. Bütün Covidli hastaların ilaçlarını ücretsiz temin ettik. Yoğun bakımlarımız iyi bir şekilde çalıştı. Bu önemli bir başarı" dedi.

Türkiye'nin terörle mücadelede de iyi bir başarı sağladığını aktaran Tüfenkci, "Güneyimizde oluşturulmaya çalışılan terör yuvalarının kurulmasına izin vermedik. Sınırımızın 30 km içlerinde terörle mücadele ediyoruz. Pandemi sürecinde yatırımları durdurmadık. Pandemi bitme aşamasına geldiğinde Türkiye en hızlı büyüyen 4- 5 ülke arasında olacak" diye konuştu. - MALATYA

Tüfenkci'den büyüme vurgusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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