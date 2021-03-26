TÜDAM, Nevruz Paneli ile Türk Cumhuriyetlerini buluşturdu

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM), "Türk Cumhuriyetlerinde Nevruz Kutlamaları" adlı panel ile Nevruz Bayramı'nda, Türk Cumhuriyetlerini buluşturdu.

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM), "Türk Cumhuriyetlerinde Nevruz Kutlamaları" adlı panel ile Nevruz Bayramı'nda, Türk Cumhuriyetlerini buluşturdu.

Moderatörlüğünü TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat'ın yaptığı panel, büyük ilgi gördü. Nevruz'un Türk Dünyası içindeki anlam ve önemine değinilen panelde, Doç. Dr. Ferhad Maksut Özbekistan'a, Doç. Dr. Zülfiye İsmayıl Azerbaycan'a, Dr. Karlygash Ashirkhanova Kazakistan'a, Dr. Shurubu Kayhan Kırgızistan'a, Dr. Tahir Aşirov Türkmenistan'a özgü Nevruz kutlamaları ile ilgili sunumlar gerçekleştirdiler. Panelde her bir panelistin konuşmasından önce kendi ülkesiyle ilgili Nevruz Bayramı etkinliklerini tanıtan kısa bir video da gösterildi.

"Gönül ve kültür coğrafyamızı bir araya getirmenin sevincini ve gururunu yaşıyoruz"

Panelde, TÜDAM Müdürü Polat, "Düzenlediğimiz bu panel bizim için çok anlamlı ve önemlidir. Zira kurumumuzun misyon ve vizyonuna uygun olarak dili bir, dini bir, kültürü bir, ülküsü bir soydaşlarımızı, öz kardeşlerimizi bir programda birleştirmenin, gönül coğrafyamız ve kültür coğrafyamızı bir araya getirmenin, birlikte Nevruz Bayramı'nı kutlamanın ve kardeşlerimizi Anadolu ile buluşturmanın sevincini, heyecanını ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

Panelde konuşmacılar, Nevruz'un Türklerin Ergenekon'dan çıkışı anlamına geldiğini ifade etti. İlkbaharın gelişi, tabiatın uyanması, insanlarda yeni umutların canlanması ve netice itibarı ile kendisinde doğa ile insanın birliğini yansıtan halk bayramı olduğunu vurguladılar. Panelistler, Türk kültürü için, gece ve gündüzün eşit olduğu bugünün, hayatın yenilendiği, rızık ve bereketin arttığı, ilkbaharın, ekin ekmenin başlandığı, mezarların, kutsal ve milli sembol olan yerlerin ziyaret edildiği, gelenek ve göreneklerin yaşatıldığı, dargınların barıştığı, birlik beraberlik ve kardeşlik bayramı anlamına geldiğini belirttiler. Ayrıca bu bayramın, Türk dünyasının her kesiminde, asırlardan beri büyük bir coşku ve canlılıkla kutlandığını ifade ettiler.

Türk Cumhuriyetlerinde çeşitli Nevruz kutlama geleneklerinin ayrıntılı bir şekilde konuşulduğu panel sonunda katılımcılara, elektronik ortamda katılım belgelerini takdim eden TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat, herkesin Nevruz Bayramı'nı kutlayarak programı sonlandırdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı