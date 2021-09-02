TÜDAM'da "30 Ağustos Zaferi'nin Anlam ve Önemi" konuşuldu

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM), yöneticiliğini TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat'ın yürüttüğü "30 Ağustos Zaferi'nin Anlam ve Önemi" isimli bir söyleşi ve dinleti düzenledi.

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM), yöneticiliğini TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat'ın yürüttüğü "30 Ağustos Zaferi'nin Anlam ve Önemi" isimli bir söyleşi ve dinleti düzenledi. Anadolu Üniversitesi YouTube kanalında canlı olarak yayınlanan söyleşiye Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hale Şıvgın konuşmacı olarak katıldı.

Eskişehir Valiliği, TÜDAM Müdürlüğü ve ES TV iş birliği ile hazırlanan söyleşinin açılış konuşmasını yapan TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat, konuşmacı Prof. Dr. Hale Şıvgın hakkında bilgilendirmede bulundu. Katılımı için Prof. Dr. Şıvgın'a teşekkürlerini sunan TÜDAM Müdürü Polat: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Allah bu memleketimizin, milletimizin birliğini ve dirliğini daim etsin. " dedi.

Prof. Dr. Şıvgın: "Bağımsız, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletinde yaşıyor isek bunu 30 Ağustos'ta açılan kapıya borçluyuz"

Ağustos ayının Türkler için "Zafer Ayı" olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Şıvgın, tarih boyunca Türklerin kazandığı zaferlerden örnekler vererek Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz'u 26 Ağustos'ta başlatmasının tesadüf olmadığının altını çizdi. Malazgirt Zaferi'nde Sultan Alparslan'ın ordunun başında olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ordunun başında savaşı yönettiğine değinen Prof. Dr. Şıvgın, Malazgirt ve Büyük Taarruz savaşları arasında büyük benzerlikler olduğunu söyleyerek ekledi: "Her iki zaferin de tüm dünya açısından çok önemli akisleri olmuştur. 950. Yılını kutladığımız Malazgirt Zaferi Sultan Alparslan'ın Bizans'a karşı kazandığı o muazzam büyük zafer, Türklere bütün Anadolu kapılarını açan zaferdir. Yine aynı şekilde Yunan Ordusu denize dökülerek tüm Anadolu tekrar kurtarıldı. Eğer bugün bağımsız, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletinde yaşıyor isek bunu 30 Ağustos'ta açılan kapıya borçluyuz. Çünkü askeri bir zafer olmadan diplomatik bir zaferin gerçekleşmesi çok zordur. İşte bu 30 Ağustos Zaferi bize bu bağımsız bir Türk vatanının kapılarını açmasını sağlamıştır. 30 Ağustos bu bakımdan son derece önemli bir zaferdir ve bugün 99. Yılını kutluyoruz. "

"Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyoruz"

30 Ağustos zaferinin sonuçlarından ve sonrasında yaşanan gelişmelerden de bahseden Prof. Dr. Şıvgın konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Türk zaferi sadece Türkiye'de değil bütün Dünya'da, bütün ezilen şark milletlerinde çok büyük akisler yapmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyoruz. Eğer 30 Ağustos Zaferi olmasaydı biz de bugün karışıklıktan, felaketten başlarını kurtaramayan ve sınırları cetvelle çizilmiş herhangi bir Orta Doğu ülkelerden birisi gibi olabilirdik ya da hiç olmayabilirdik. Türk Milletine, atalarımıza çok büyük şükran borçluyuz. Bunun kıymetini özellikle gençlerimizin bilmesi lazım, bu vatan kolay kazanılmadı. "

Programın dinleti bölümünde ise sanatçılar; Gözde Öksüz (Soprano), Bülent Akdeniz (Keman), Umut Lekesizgöz (Keman) ve Arman Artaç (Piyano), Yemen Türküsü, Çanakkale İçinde, Çalın Duvarları, Uzun İnce Bir Yoldayım, Gelevera Deresi, Çökerme ve Aman Avcı Vurma Beni türkülerini başarı ile icra ederek büyük beğeni topladılar.

Söyleşi ve dinleti programına dileyen herkes youtube. com/anadoluuniv adresinden erişim sağlayabilir.

Kaynak: Habermetre