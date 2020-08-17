TÜBİTAK şampiyonu genç, bilim adamı olmak istiyor
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TÜBİTAK şampiyonu genç, bilim adamı olmak istiyor

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda fizik alanında "güneş panellerinin verimliliğini artırma" projesiyle Türkiye birincisi olan Malatyalı 17 yaşındaki lise öğrencisi Feridun Balaban, bilim adamı olmak istiyor.

17.08.2020 11:25 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:37

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda fizik alanında "güneş panellerinin verimliliğini artırma" projesiyle Türkiye birincisi olan Malatyalı 17 yaşındaki lise öğrencisi Feridun Balaban, bilim adamı olmak istiyor.

Malatya Bilim ve Sanat Merkezi'nde son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Feridun Balaban, izlediği bir diziden etkilenerek fizik alanına yöneldi.

Bilim adamı olmayı hedefleyen Balaban, bu kapsamda ilk adım olarak gördüğü TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katılmak için çalışmalara başladı.

Şeker fabrikalarının en son atığı olan "melas"ı kullanarak "kuantum noktaları" adı verilen ve farklı işlevler yüklenebilen sıvıyı üretmeyi başaran Balaban, ürettiği bu ürünü güneş panellerinde kullanarak daha çok elektrik üretmeyi başardı.

Geliştirdiği projeyle "51. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"na başvuran Balaban, fizik alanında birincilik ödülüne layık görüldü.

"Çok yüksek verimler elde ettim"

Lise öğrencisi Feridun Balaban, AA muhabirine, fizik alanında birçok çalışma yaptığını ve daha önce yarışmaya başka bir projeyle katıldığını fakat derece alamadığını söyledi.

Fizik alanının kendisine eğlenceli geldiğini anlatan Balaban, şöyle devam etti:

"Günümüzde enerji kaynağı olarak bakıldığında kömür, petrol ve benzeri fosil yakıtlar kullanılıyor ancak fosil yakıtlar çevreye zarar veriyor. Bütün enerji kaynaklarının temeli güneştir. Ben direkt güneş ışığını elektrik enerjisine çevirerek daha verimli bir şekilde güneş panellerinde kullandım. Bunu da nasıl daha verimli hale getirebilirim diye düşündüm. Başlangıç olarak çok ucuza ve kolay bir şekilde bulunabilen melası kullandım. Melas şeker fabrikalarının son atığıdır ve melası kullanarak kuantum noktalarında çok yüksek verimler elde ettim. Bunları güneş panellerinde kullanarak daha verimli güneş panelleri yaptım."

Geliştirdiği kuantum noktalarının piyasada yüksek maliyetli olduğunu aktaran Balaban, kullandığı malzemeyle bunun daha ucuza mal edilebileceğini gösterdiğini ifade etti.

Balaban, projesinin detaylarını şöyle anlattı:

"Ben bir güneş panelinin içine birden fazla güneş paneli ekleyerek kaplama yaptım. Bu sayede birden çok güneş panelini aynı yüzeye sığdırdım. Bunun içine de yaptığım kuantum noktalarını katkıladım ancak diyelim ki sizin hali hazırda güneş çiftçiliğiniz var. Direkt bu teknolojiyi satın alırsanız zarar edeceksiniz. Bunu engellemek için de yaptığım kuantum noktalarını bir filme kapladım ve o filmin içine ekledim. Bu sayede kolay uygulanabilir bir şekilde direkt bant yapıştırır gibi güneş panellerinin üzerine yapıştırdım. Güneş panellerine ultraviyole yani bizim göremediğimiz ışınları alarak elektrik üretmeyi sağladım."

"Ülkeme katkı sağlamak istiyorum"

Kuantum noktalarının ileri teknoloji ve yüksek katma değerli ürün olduğunu anlatan Balaban, dünyada genelinde kuantum noktalarının çok yüksek fiyatlara satıldığını, kendisinin bunu cüzi miktarlarda ürünü geliştirdiğini belirtti.

Eğitim hayatına fizik bölümüyle devam etmek istediğini kaydeden Balaban, "Bence ülkemizin şu anda en önemli ihtiyacı olan şeylerinden biri bilim insanı. Ülkemizi ileriye taşıyacak şey bilimdir. Ben de bu konuda ülkeme katkı sağlamak istiyorum. Bu yüzden ben fizik bölümü okuyacağım. Tercih olarak yurt dışında okumak istiyorum ama sonra ülkeme geri dönmek istiyorum. Ülkeme katkı sağlamak istiyorum. Fiziğe 9. sınıfta Albert Einstein'in hayatını anlatan bir diziden sonra biraz daha ilgim arttı. Ondan sonra bilimsel çalışmalar yapmaya başladım. Daha sonra kendimi geliştirerek TÜBİTAK yarışmasına katılarak Türkiye birincisi oldum." ifadelerini kullandı.

Öğretmenleri de gururlu

Malatya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ümit Arslan da okul bünyesinde 722 öğrencinin bulunduğunu aktardı.

Her yıl TÜBİTAK yarışmasında derece alan öğrencilerinin bulunduğunu belirten Arslan, yarışmada birinci olan Feridun Balaban'ı tebrik etti.

Feridun Balaban'ın danışman öğretmeni Savaş Zafer Güler ise yaptıkları çalışmanın birinci olmasının gururunu yaşadıklarını belirtti.

Feridun Balaban'ın gayreti ve merakıyla değerli çalışmalar yaptığını dile getiren Güler, "Feridun, ülkesi için çok fazla şey yapacağını gösterdi. Kendisini tebrik ediyorum, mutluyuz." diye konuştu.

TÜBİTAK şampiyonu genç, bilim adamı olmak istiyor

Kaynak: AA

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