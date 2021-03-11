TÜBİTAK, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Nasreddin Hoca'nın torunlarıyla deney yaptı
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TÜBİTAK, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Nasreddin Hoca'nın torunlarıyla deney yaptı

11.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:48
TÜBİTAK, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Nasreddin Hoca'nın torunlarıyla deney yaptı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri kapsamında, "Bilim okulda, bilim her yerde" sloganı ile düzenlenen teknoloji tırı etkinliklerinin dördüncüsü Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri kapsamında, "Bilim okulda, bilim her yerde" sloganı ile düzenlenen teknoloji tırı etkinliklerinin dördüncüsü Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirildi.

Nasreddin Hoca'nın doğduğu ve kendi ismiyle anılan kırsal mahalledeki Nasreddin Hoca İlkokulu ve Ortaokulunda öğrencilerle bir araya gelen TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkan Yardımcısı Bekir Çengelci ile Bursa Bilim Merkezi eğitmenleri, bilim gösterisi ve atölye çalışmaları yaptı.

Çengelci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de bilim ve teknoloji denildiğinde ilk akla gelen kurumun TÜBİTAK olduğunu söyledi.

Haftayla ilgili yurdun birçok yerinde etkinlik düzenlediklerini belirten Çengelci, şöyle konuştu:

"Bilim kampları, bilim merkezlerimizdeki etkinlikler, söyleşiler gibi birçok etkinlikte halkımız ve çocuklarımızla bu heyecanı yaşıyoruz. Bugün zekasıyla tüm dünyaya ün salmış Nasreddin Hoca'dan ilham alan gençlerimizle bir aradaydık. Bursa Bilim Merkezi eğitmenlerimize katkılarından ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Türkiye'de bilim ve teknoloji anlamında büyük gururlar yaşatacaklar, buna inanıyoruz."

Anlık tepkime deneylerinden oluşan interaktif bilimsel gösterilerin yapıldığı etkinlikte gruplara ayrılan öğrenciler, "Takımyıldızı küpü", "Roketini fırlat", "Gece avcısı baykuş" ve "İskelet sistemi" atölye çalışmalarına katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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