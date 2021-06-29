Hasan Mandal: "Eylem planındaki belirtilen zaman dilimlerini dikkate alarak kendi çözüm önerilerimizi zaman dilimiyle uyumlaştırmaya çalışacağız"
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Hasan Mandal: "Eylem planındaki belirtilen zaman dilimlerini dikkate alarak kendi çözüm önerilerimizi zaman dilimiyle uyumlaştırmaya çalışacağız"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gazetecilerin Soru sorması TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşması Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın konuşması Toplantının sona ermesi KOCAELİ - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın...

Gazetecilerin Soru sorması

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşması

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın konuşması

Toplantının sona ermesi KOCAELİ - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Gebze'deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilajdan temizlemek için kurulan Bilim ve Teknik Kurulu'nun ilk toplantısı öncesi ortak açıklamalarda bulundu. (3)

Hasan Mandal: 'Eylem planındaki belirtilen zaman dilimlerini dikkate alarak kendi çözüm önerilerimizi zaman dilimiyle uyumlaştırmaya çalışacağız'
Hasan Mandal: 'Eylem planındaki belirtilen zaman dilimlerini dikkate alarak kendi çözüm önerilerimizi zaman dilimiyle uyumlaştırmaya çalışacağız'
Hasan Mandal: 'Eylem planındaki belirtilen zaman dilimlerini dikkate alarak kendi çözüm önerilerimizi zaman dilimiyle uyumlaştırmaya çalışacağız'
Hasan Mandal: 'Eylem planındaki belirtilen zaman dilimlerini dikkate alarak kendi çözüm önerilerimizi zaman dilimiyle uyumlaştırmaya çalışacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Hasan Mandal: "Eylem planındaki belirtilen zaman dilimlerini dikkate alarak kendi çözüm önerilerimizi zaman dilimiyle uyumlaştırmaya çalışacağız" - Haberler
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